Statsministeren er på reise til Svalbard. Der fikk hun spørsmål om fiskeriminister Geir Inge Sivertsen (H). Det har stormet rundt statsråden etter avsløringer om at han har mottatt etterlønn og utbetalinger for flere offentlige verv samtidig som han har vært regjeringspolitiker.

– Er du fornøyd med oppryddingsarbeidet Sivertsen har gjort?

– Nå har han ryddet opp i de sakene som har vært knyttet til etterlønn og fylkeskommunen, og det er det viktig at han har gjort, sier Solberg.

– Er du fornøyd?

– Det er viktig at han har gjort det, for det var det nødvendig å gjøre. Og så mener jeg han kommer til å være en god fiskeriminister.

– Hvordan reagerer folk i Høyre på det som har kommet frem?

– Det er helt sikkert mange som synes at dette har vært rotete, det er vi enige om. Og så har Geir Inge gitt beskjed om at han beklager og skal rydde opp i de tingene som har kommet frem.

– Føler du deg trygg på at alt er kjent om verv og etterlønn?

– Jeg er i hvert fall ikke kjent med noe annet.

– Vil du se på rutinene for hvordan man frasier seg verv når man trer inn i regjering som statsråd eller sekretær?

– De rutinene er veldig klare på hva man skal gjøre med styreverv og annet, og dem har han faktisk fulgt. Det står fortsatt i mediene innimellom at han ikke har gjort det, men det er ikke riktig. Han har gitt beskjed til alle styrene om at han ikke lenger kunne fungere når han ble statssekretær. Det har også styrene bekreftet at de har oppfattet, at han har gått ut av styret. Selv om det formelt ikke er meldt til Brønnøysundregistrene. Det tar jo av og til litt tid, men han har formelt har gått ut av styret, sier statsminister Erna Solberg.