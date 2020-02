Mann tiltalt for uaktsomt drap etter at kvinne døde i påkjørsel i Agder

Mannen er også tiltalt for å ha skadet Trans venninne.

– Han er tiltalt for å ha kjørt med promille og for å ha stukket fra stedet, sier påtaleansvarlig Hellek Rue i Agder politidistrikt til NRK.

Han sier at den tiltalte ikke erkjenner straffskyld.

Mannen er tiltalt for uaktsomt drap og for å ha unnlatt å gi hjelp til noen i hjelpeløs tilstand.

Mannen ble pågrepet og siktet i saken 9. oktober, og senere løslatt siden politiet mente at det ikke forelå noen bevisforspillelsesfare.

Det var 2. juni i fjor at den franske 28-åringen Daisy Mai Tran fra Frankrike ble funnet død på en øde grusvei på Snartemo i Hægebostad kommune. I tillegg ble en kvinne fra Litauen funnet hardt skadd. De to kvinnene hadde vært på dugnad for festivalen The Bivrost Gathering som senere skulle vært arrangert i området, men som ble avlyst og deretter flyttet til Kvinesdal på grunn av det som skjedde.

Den skadde kvinnen har forklart at hun ikke husker noe av hendelsen.

Ifølge NRK står det i tiltalen at Tran hadde store indre skader som følge av at bilen kjørte over henne, og at hun døde på stedet. Venninnen brakk ryggen og hadde bruddskader flere steder på kroppen.