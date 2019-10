(Bergens Tidende): Sigve Prestnes var på vei nordover gjennom Fløyfjellstunnellen i 09.30-tiden torsdag morgen, da han plutselig så det han beskriver som store masser som falt fra taket.

– Bilen som kom rett etter raset klarte akkurat å svinge utenom steinmassene. Den neste bilen kjørte rett inn i det, og ble stående fast, sier Prestnes til BT.

Han forteller at bilen som kjørte inn i steinmassene kom i høy fart.

– Jeg hørte bare et brak, og så ble den stående i steinmassene og blinke med lysene.

– Er skjelvne

Operasjonsleder Frode Kolltveit i politiet har snakket med en kvinne som satt i bilen som kjørte inn i steinmassene.

– De er litt shaky og skjelvne, men fysisk uskadet, sier han.

300 til 400 kilo stein løsnet

– Det sier seg selv at dette kunne gått galt dersom noen fikk den i hodet, sier trafikkoperatør Katrine Kvåle hos Vegtrafikksentralen.

Det passerer i overkant av 25 000 biler gjennom Fløyfjellstunnelen hvert døgn. Mellom klokken 09.00 og 10.00 passerte det i går 25 biler i minuttet.

Hun forteller at det kan se ut som at det er et stykke sprøytebetong som har løsnet. Årsaken til dette er foreløpig ukjent.

– Entreprenør er på stedet og undersøker hva som har skjedd nå. Det vil nok gå en time eller to før tunnelen kan åpnes igjen, sier Kvåle ved 10.15-tiden.

Det har vært utført arbeid på tunnelen natt til torsdag. Vegtrafikksentralen hadde ikke oversikt over hvilket arbeid som ble utført da, men det er ikke utenkelig at dette kan ha en sammenheng med raset.

– Det har vært sprøytet med betong her i natt og det ser ikke ut til at det har herdet skikkelig, sier Geir Presttun i Mesta.

Amanda Iversen Orlich

– Skal ikke skje

I en pressemelding skriver Statens vegvesen at de nå jobber med å finne årsaken til at cirka to kvadratmeter sprøytebetong løsnet og falt ned i veibanen. Betongen falt ned omtrent 700 meter inne i tunnelen i det nordgående løpet.

– Dette skal ikke skje. Vi er veldig glade for at ingen ble truffet. Nå jobber vi aller først med å sjekke at resten av betongen har stivnet, sånn at ikke mer løsner, sier prosjektleder Helge Gilberg i Statens vegvesen i pressemeldingen.

Vegvesenet opplyser at driftsentreprenøren i flere netter har arbeidet i Fløyfjellstunnelen med påføring av sprøytebetong.

– Vi vet ennå ikke årsaken til at sprøytebetongen datt ned, så nå jobber vi med å analysere betongen for å se hva som kan være galt.

Fløyfjellstunnelen åpner snart

Ved 11.30-tiden forteller trafikkoperatør Albert Sherington til BT at Fløyfjellstunnelen vil åpne innen kort tid. Klokken 11.39 ble tunnelen åpnet.

Som følge av at nordgående løp var stengt, dannet det seg lange køer på vei inn til sentrum. Like før klokken 12 viser BTs webkamera at det fortsatt er mye kø og at trafikken går tregt.