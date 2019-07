* 12. november 2015 ble Najmuddin Faraj Ahmad (61), kjent som mulla Krekar, pågrepet i Norge som en av en rekke menn i flere land i Europa. Pågripelsene inngikk i en koordinert aksjon satt i verk av italiensk politi.

* Italienske myndigheter hevder Krekar leder et terrornettverk kalt Rawti Shax med tilknytning til Den islamske staten (IS). Italiensk politi mener Krekar var lederen for 16 andre kurdiske irakere og kosovoalbanere som alle ble pågrepet under aksjonen, ifølge NRK.

* Mandag 13. mars 2017 skulle en terrorrettssak mot seks av de tiltalte i den italienske etterforskningen starte i byen Bolzano. Samme dag besluttet domstolen å utsette rettssaken til 23. og 24. oktober samme år. Dette var fordi retten har fått tilgang til flere avlyttinger som måtte oversettes fra kurdisk, ifølge nyhetsbyrået ANSA.

* Hverken Krekar eller de to andre tiltalte i Norge, en 39 år gammel norskiraker bosatt i Fredrikstad og en 43 år gammel iraker bosatt i Drammen, ville reise til Italia for å delta i rettssaken.

* Både Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett fastslo i fjor at Krekarog 43-åringen kunne utleveres til Italia, og Høyesterett forkastet anken over avgjørelsen. 30. november i fjor ble det imidlertid kjent at Italia hadde trukket tilbake begjæringen om utlevering. 39-åringen er norsk statsborger og kan ikke utleveres.

* 23. oktober 2017 ble det kjent at rettssaken i Italia er utsatt på nytt. Ny oppstart ble satt til januar 2018.

* 15. januar 2018 ble rettssaken nok en gang utsatt. Det samme skjedde 30. mai og 9. oktober.

* 5. november 2018 ba mulla Krekar om å få reisedokumenter for å delta i rettssaken i Italia, og 6. desember ble det kjent at den norske regjeringen vil gi ham dette.

* Etter planen skulle rettssaken starte opp igjen 10. desember. Kvelden før opplyste imidlertid Krekars advokat Brynjar Meling at klienten ikke hadde mottatt noen papirer som gjør ham i stand til å reise.

* 10. desember ble saken nok en gang utsatt – denne gangen til 4. februar. Da ble imidlertid saken på nytt utsatt ettersom Krekar ikke møtte. Han var gitt de nødvendige reisedokumenter, men ettersom regjeringen ikke kunne garantere ham returreise til Norge etter avgitt vitnemål, nektet han å reise.

*15. juli 2019 legger aktor ned påstand om ti års fengsel for Krekar.

