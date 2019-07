På en av dagene med mest buss for tog denne sommeren fløy Aftenposten med helikopter for å sjekke hvilket arbeid som gjøres langs den stengte jernbanen. Fra luften så vi små grupper av arbeidere og noen få maskiner. På lange strekninger var det ingen aktivitet.

Bane Nor uttrykte forståelse for at folk ut ifra bildene ville oppleve aktiviteten som liten. Men de forsikret at aktiviteten er høy, og at de får gjort mye arbeid som krever stengte linjer. Samtidig erkjente Bane Nor at det kunne vært gjort mer, men at budsjetter og tilgang på ressurser spiller inn.

Nå reagerer flere toneangivende samferdselspolitikere på Aftenpostens oppslag.

Ned Alley / NTB scanpix

Raja: – Åpenbart forbedringspotensial

Abid Raja, nestleder i Venstre, sier han tror mange blir opprørte når de leser Aftenpostens sak.

– Nå må toppene ta grep og sørge for effektivitet av hensyn til pendlere og brukere som blir frustrerte over innstillinger, forsinkelser og buss for tog, sier han.

Venstre har, både som støtteparti og i regjering, trykket på for økte bevilgninger til jernbanen. Bevilgningene er nå rekordstore.

– Folk fortjener at man gjør mest mulig arbeid raskest mulig. Det er åpenbart at det er forbedringspotensial her. Jeg forutsetter at Bane Nor og andre involverte gjør sitt beste for å sørge for at arbeidet skjer mest mulig effektivt og med minst mulig ulemper for pendlere og andre som reiser med tog, sier Raja.

Vidar Ruud / NTB scanpix

Mener det er blitt for lett å stanse togtrafikk

– På meg virker det som om det nå er blitt veldig enkelt å innstille all togtrafikk i seks uker, sier Arbeiderpartiets Sverre Myrli.

– Det er mitt inntrykk at jernbanen tidligere anstrengte seg mest mulig for å finne alternativer løsninger med tog, mens en nå stenger ned all togtrafikk og kjører buss i stedet, sier han.

Samtidig sier han at han selvsagt har forståelse for at det pågår arbeider på banen og at togtrafikken deler av tiden må innstilles.

Hans O. Torgersen

Tidligere jernbanetopp: – Kan ikke skylde på for lite penger

– Inntrykket bildene gir er dessverre ikke så overraskende, sier Are Kjensli. Han er i dag administrerende direktør i NHO Logistikk og Transport og har flere år bak seg som NSB-topp, som sjef for godsdivisjonen CargoNet.

Kjensli stusser over at Bane Nor blant annet skylder på budsjetter og penger.

– Er det én sektor som har fått nok penger, er det jernbanesektoren. Har man for lite til sommerens arbeider, må det være fordi man ikke klarer å forvalte midlene man har til rådighet, sier han.

Morten Brakestad

Orten (H) forventer evaluering

– Jeg forventer at Bane Nor evaluerer dette arbeidet kontinuerlig og ser om det er mulig å gjøre forbedringer, sier Høyres Helge Orten, leder for transportkomiteen på Stortinget.

Han legger til at de vil at flest mulig skal ønske å bruke tog, og at det derfor er viktig at ulempene for de reisende blir så små som mulig, også i vedlikeholdsperioden.

– Jo mer effektivt arbeidet kan gjennomføres, jo kortere kan perioden med buss for tog bli, sier Orten.

Ifølge SVs Arne Nævra bekrefter Bane Nor at de kunne hatt større effektivitet med høyere budsjetter.

Han frykter at jernbanereformen skaper vansker for overordnet planlegging, gjennomføring og oppfølging av vedlikehold.

– Det vi ser resultatet av nå, er en forsømmelse av vedlikehold og nødvendige utbygginger av jernbanen over mange år. Nå må det tas krafttak fordi passasjerveksten på Østlandet er blitt så stor, og hyppigheten på togavganger så høy, at det knapt er mulig å unngå forsinkelser og stående passasjerer i rushtidene om det ikke tas kraftige grep, sier Nævra.

Slik svarer Bane Nor

Aftenposten har forelagt reaksjonene for Bjørn Kristiansen, direktør for kunde og trafikk i Bane Nor.

– Å stenge jernbanen er noe vi helst ikke gjør, men vi ønsker å skape et best mulig tilbud til de reisende, derfor er det av og til nødvendig, sier han.

Bane Nor ønsker å holde disse periodene så korte som mulig, understreker Kristiansen.

– Vi velger å gjøre dette på sommeren, nettopp fordi det da går ut over færrest. Det må ikke være tvil om at vi jobber så effektivt vi kan for å belaste de reisende minst mulig.