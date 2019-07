Fem personer skadd i trafikkulykke i Nordland

– Det er en bil med campingvogn hvor vogna har kommet inn i autovernet, fått sleng og truffet en motgående bil, sier operasjonsleder Kenneth Magnussen til NTB.

Det var totalt sju involverte personer i ulykken. En person som satt i bilen med campingvogn, er fraktet til sykehus med luftambulanse. Skadeomfanget er foreløpig ikke kjent.

I tillegg er fire personer brakt til legevakt med ambulanse, mens to personer kom uskadd fra ulykken.

– Det er foreløpig for tidlig å si hva som er årsaken til at bilen med campingvogn havnet i autovernet. Hastigheten på stedet er 70 eller 80 kilometer i timen, men det er ikke mistanke om at det er kjørt i for høy hastighet, sier Magnussen.