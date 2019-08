Farevarsel for Hordaland – kraftige regnbyger flere steder

I Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Trøndelag og Oppland er det utstedt farevarsel på både gult og oransje nivå, opplyste statsmeteorolog Kristin Seter til NTB tirsdag kveld.

– Vi har ikke fått inn så mange målinger ennå, men vi ser at det er intens nedbør i flere områder med mange lynnedslag, sier Seter.

Hun opplyser at de foreløpig ikke har mottatt noen skademeldinger.

Fortsetter fram til midnatt

I forkant var det varslet at de kraftige regnbygene kan føre til jord- og flomskred. Utsatte bane- og veistrekninger kan bli stengt, opplyser Norges vassdrags- og energidirektorat på varslingstjenesten varsom.no.

Det er usikkert både hvor mye regn som kommer, og hvor dette vil falle. Skredfaren er størst der bygene treffer. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt.

– Været vil fortsette utover kvelden, men det ser ut til at det verste vil være over når vi nærmer oss midnatt, sier statsmeteorologen.

Flere farevarsler

Meteorologene har i løpet av ettermiddagen sendt ut gult farevarsel for Hordaland.

– Det kom litt mer nedbør enn det vi trodde på forhånd, sier Seter.

Ifølge uoffisielle målinger har det kommet opptil 25 millimeter nedbør på enkelte målestasjoner i Hordaland i løpet av ettermiddagen og kvelden.

Gult farevarsel er også sendt ut for kraftige regnbyger på det sentrale Østlandet tirsdag kveld. Kraftigst nedbør er ventet i Grenlands-området, nedre deler av Buskerud og i områdene rundt Oslofjorden, opplyser meteorologene.

Det kan komme mellom 20 og 30 millimeter regn på tre timer.

Verst i indre strøk

Meteorologene har sendt ut farevarsel på oransje nivå for indre strøk av Møre og Romsdal og Trøndelag sør for Trondheimsfjorden. Her kan det komme lokalt svært kraftige regnbyger – mellom 30 og 50 millimeter nedbør på tre timer.

I Sogn og Fjordane er det farevarsel på gult nivå. Her kan det komme 25–40 millimeter nedbør på tre timer, ifølge meteorologene. Dette gjelder blant annet områdene rundt Førde og Jølster, hvor det i forrige uke gikk en rekke store ras.