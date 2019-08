Noen hadde leid ut feriehuset hennes

(Stavanger Aftenblad): Det hele startet i februar i år. Nessa skal leie ut et hus med egen kjellerleilighet på vegne av sønnen og får etter hvert, via Finn.no, respons. Anja, som sier hun er fra Sveits og for tiden bosatt med jobb i Norge, er interessert i å leie hele dette huset på Finnøy.

Aftenbladet skriver ikke etternavnet på sveitsiske Anja fordi saken foreløpig bare er på bordet til politiet i Oslo. Hun er heller ikke enkel å komme i kontakt med. Aftenbladet har forsøkt gjentatte ganger, over flere dager og via flere ulike kontaktpunkter, både i inn- og utland, men hun svarer ikke.