Frank Einar Vatne har utsikt til Viking Sky fra stuevinduet sitt i Hustad mellom Kristiansund og Molde. Vatne, som jobber offshore og har erfaring med redningsarbeid til sjøs, liker overhodet ikke det han ser.

– Det ser veldig dramatisk ut. Skipet krenger voldsomt, og det må være veldig ubehagelig å være om bord, sier Vatne.

Cruiseskip har sendt ut nødmelding – 1300 personer evakueres

Farlig område

– Det er grov sjø, kraftig vind og til tider byger som gjør at sikten er dårlig. Akkurat nå er det tre helikopter «on site», forteller han.

Frank Einar Vatne kjenner området godt, og mener at Viking Sky har driftet inn i et område hvor det er grunt og farlig. Han har allerede snakket med kjenninger om hva de skal gjøre dersom det går skikkelig galt i de seks-syv meter høye bølgene.

– Hvis de må ut med livbåtene, skal vi være der ved sjøen, og stille opp, sier han.

– Glad for å være i live

– Hvor raskt går redningsarbeidet?

– Det ser ut for meg som de klarer å ta med 20–30 passasjerer i halvtimen. Det tar lang tid. Det ser ut som redningsaksjonen kommer til å vare gjennom hele natten, sier Vatne.

De evakuerte flys inn til Brynhallen på Hustad, og skal så fraktes videre til et hotell.

Jo Petter Nerlandsrem er daglig leder i Bryn IL. Idrettslaget mobiliserer for å ta imot de evakuerte i Brynhallen på Hustad. Da Aftenposten snakket med ham rundt klokken halv fem i ettermiddag, fortalte han at to helikoptere hadde landet med passasjerer. Cirka 20 i hvert, anslo han.

– Noen er skikkelig preget, og virker veldig glade for å være i live. Jeg tror dette må ha vært veldig dramatisk for dem, sier Nerlandsrem.

Han forteller til Romsdals Budstikke: – Vi skal gjøre vårt beste og står klare for å ta imot dem. Idrettslaget mobiliserer nå. Folk i bygda er på vei til Brynhallen for å hjelpe til som best vi kan.