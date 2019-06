Saken oppdateres.

Det ble kjent på en pressekonferanse mandag. Jernbanedirektør Kirsti Slotsvik fortalte da at staten regner med å betale en femtedel av det det koster å kjøre strekningen i dag.

– Vi betaler en femtedel av det vi gjør i dag, for det samme tilbudet og med en del forbedringer, sier Slotsvik. Også Vy leverte et tilbud langt under det staten betaler i dag.

Strekningene i konkurransen var:

Nordlandsbanen (Trondheim-Bodø)

Dovrebanen (Oslo-Trondheim)

Rørosbanen (Hamar - Støren)

Trønderbanen (lokaltoget mellom Steinkjer og Trondheim)

Meråkerbanen

Raumabanen (Dombås - Åndalsnes)

Saltenpendelen

Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Vy lå 28 prosent høyere enn SJ

Også Vy leverte et tilbud som er langt lavere enn det det koster å kjøre strekningen i dag. Men det var ikke lavt nok: Vy leverte tilbud på 1,59 milliarder kroner for hele perioden, som er 28 prosent høyere enn SJs tilbud om å gjøre jobben for 1,24 milliarder.

Slotsvik sier det var veldig lite som skillet de to finalistene, bortsett fra prisdifferansen på 28 prosent.

– Det andre er utrolig likt i de to tilbudene, sier hun.

– Jernbanedirektoratet betaler 716 millioner kroner til Vy for disse strekningene i år. SJ Norge AS vil få tilsammen 1,24 milliarder de neste 10,5 årene, sier Slotsvik.

– Vi har sjekket dem opp og ned, og ser at SJ har en sunn økonomisk profil.

Ifølge Slotsvik vil ikke kundene merke noen annen forskjell enn at de ansatte får nye drakter. Den første tiden skal tilbudet være det samme, men fra desember 2021 skal antall tog og tilbudet øke.

De ansatte som jobber på strekningene for Vy, vil få tilbud om jobb i SJ.

Dette vil de gjøre for å få flere reisende

SJ takker Jernbanedirektoratet for tilliten til å fortsette å utvikle jernbanetrafikken i Norge. Selskapet kjører allerede strekningene Stockholm - Oslo, Stockholm - Narvik og Halden - Gøteborg.

Markedsdirektør Thomas Silbersky i SJ satser på en rask vekst i trafikken.

– Vi kalkulerer med en tydelig trafikkvekst, allerede fra start. Toget har fått en «revive» i Norge, Sverige og hele Europa. Vi kommer til å gjøre mye for å drive opp etterspørselen, og da må vi samtidig øke tilbudet, altså flere avganger.

– Det kjennes ganske bra å slå nordmennene på tog. Nå er det sommer, men hadde det vært vinter hadde det føltes enda bedre.

De peker på flere endringer de vil gjøre, blant annet «lounger» for reisende, et bedre serveringstilbud ombord, nytt interiør i togene og bedre mobil- og internettdekning. I tillegg vil de øke kapasiteten på Dovrebanen i helgene.

Vy: – Svært skuffet

Konserndirektør for tog i Vy, Arne Fosen, skriver i en pressemelding at de vil gå nøye gjennom begrunnelsen for at de ikke vant konkurransen.

– Vi gratulerer SJ med seieren. Samtidig må jeg innrømme at vi er svært skuffet, dette betyr at vi fra neste sommer mister syv viktige strekninger med lange tradisjoner og stolthet, drevet av flotte ansatte med stort engasjement for kundene og for strekningene de kjører på, sier konserndirektør for tog i Vy, Arne Fosen.

Fakta: «Pakke nord»/Trafikkpakke 2 Den 3. desember gikk fristen ut for selskapene som skal knive om å få kjøre tog på Nordlandsbanen (Trondheim-Bodø), Dovrebanen (Oslo-Trondheim), Meråkerbanen, Raumabanen og Trønderbanen (lokaltoget mellom Steinkjer og Trondheim). Vinneren får en kontrakt på inntil ti og et halvt år og skal starte opp trafikken fra juni 2020. Tildelingskriteriene skal vektlegges slik: Pris teller 50 prosent, kvalitet 45 prosent og «oppdragsforståelse» 5 prosent. Trafikktall for 2018 (endring fra året før), ifølge SSB: Dovrebanen: 839.000 (opp 5,8 prosent)

839.000 (opp 5,8 prosent) Nordlandsbanen: 474.000 (opp 3,3 prosent)

474.000 (opp 3,3 prosent) Trønderbanen: 1.453.000 (opp 6,1 prosent)

1.453.000 (opp 6,1 prosent) Rørosbanen: 447.000 (opp 1,2 prosent)

Fakta: Slik skal norsk togdrift ut på anbud «Pakke 1 Sør», som omfatter Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen ble tildelt britiske Go-ahead i oktober 2018. Første avgang i midten av desember 2019. «Pakke 2 Nord», med Nordlandsbanen (Trondheim-Bodø), Dovrebanen (Oslo-Trondheim), Meråkerbanen, Raumabanen og Trønderbanen (lokaltoget mellom Steinkjer og Trondheim), ble tildelt 17. juni 2019. Første avgang skal gå i juni 2020. «Pakke 3 Vest» omfatter Bergensbanen og Vossebanen, og har tilbudsfrist i august i år. Vinneren skal kjøre tog på strekningen fra desember 2020. Lokaltogtrafikken rundt Oslo i «Pakke 4 Oslo» vil trolig få tilbudsfrist neste år, og mulig trafikkoppstart i 2022. Deretter kommer «Pakke 5 Øst», «Pakke 6 Oslokorridoren» og, i 2025, «Pakke 7», som består av oppdraget som i dag utføres av Flytoget.

Vy tapte forrige tilbud

Da tilsvarende kontrakt for Sørlandsbanen ble delt ut, gikk den til britiske Go-Ahead til tross for at de var svakere enn NSB og svenske SJ på kvalitet. Den gang hadde Jernbanedirektoratet bestemt at kvalitet skulle telle 60 prosent og pris 40 prosent.

Om et halvt års tid går Go-Ahead igang med driften av Sørtoget. Her kan du se noen smakebiter og lese hvordan de skal kapre nesten 300.000 nye passasjerer.

SV vil utsette de neste konkurransene

Stortingsrepresentant Arne Nævra (SV) vil nå utsette de neste konkurransene til de to tildelte strekningene er evaluert.

– Vi har nå tid til å høste erfaringer fra en rent privat aktør fra Storbritannia og en statlig svensk aktør. Da får vi blant annet se om Go-Aheads anslag for passasjervekst virkelig stemmer, sier han.

Et samlet mindretall i transportkomitéen foreslår å sette de neste rundene på vent. Det foreslår også å sette krav til arbeidsforhold i fremtidige anbud.

– Det eneste de egentlig konkurrerer på, er jo lønns- og ansettelsesvilkår. Trygghet for arbeid må inn i bildet, sier Nævra.

– Hva tror du om fremtiden for Vy nå?

– Dette var en viktig kontrakt for Vy, men Østfold er også en sterk posisjon å ta med aller størst passasjergrunnlag, og Bergen blir også spennende.

– Men der blir det vel enda hardere konkurranse?

– Det er en hard konkurranse, men Vy har modernisert seg og blitt langt mer strømlinjeformet og hipt. Derfor skiftet de navn og fikk andre pensjonsforpliktelser.