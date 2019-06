Oslo klatrer på sykkelbyrangering – nummer sju i verden

Det er andre år på rad at Oslo er inne på The Copenhagenize Index , som rangerer de 20 beste sykkelbyene i verden. I fjor var Oslo nummer 19, men gjør altså et byks på årets rangering, som ble presentert under en konferanse i Dublin for sykkelbyer.

– Oslo har lenge vært verdens elbilhovedstad, men har inntil nylig manglet en skikkelig sykkelsatsing. De siste fire årene har den norske hovedstaden gjort et skikkelig byks og vist hva som er mulig på bare noen få år, sier Copenhagenize-sjef Morten Kabell.

Miljøbyråd Arild Hermstad fra Miljøpartiet De Grønne jubler over sjuendeplassen.

– Det er helt fantastisk. Oslo er nå en verdens beste sykkelbyer, men vi må fortsatt trå til for syklistene fremover. Vårt mål er å gjøre byen trygg for alle å ferdes i, enten man er baby eller bestemor, benytter rullebrett eller rullestol, beina eller bil, sier Hermstad i en epost til NTB.