I august kommer den første dommen i et rush av saker som behandles i høst. Betalingsselskapet Entercash og spillorganisasjonen European Gaming & Betting Association saksøkte Norge for å ha stoppet utbetaling av gevinster til spillere i Norge.

– Det skjer press på en rekke måter for å endre norsk spillpolitikk. Dette viser hvor sterkt de ønsker å få åpnet det norske markedet og gjøre det lovlig for det private lisensmarkedet og utenlandske pengespill, sier generalsekretær Pernille Huseby i Actis, som blant annet jobber mot spillavhengighet.

Både hos Actis og myndighetene har man merket seg at det er økende aktivitet fra pengespillbransjen for å endre den norske enerettsmodellen.

Statseide Norsk Tipping har monopol på pengespill. Begrunnelsen er knyttet til spillavhengighet, kontroll og regulering. Senest i 2017 konkluderte regjeringspartiene at de ønsker en enerettsmodell.

Flere rettssaker

I tillegg til avgjørelsen som er ventet i august, kommer det ytterligere tre rettssaker der spillselskaper har gått til sak mot Norge.

Advokat Magnus Schei hos Regjeringsadvokaten sier at alle sakene berører pengespill og ulike deler av reguleringen i Norge.

– Vi ser at pengespillindustrien nå i flere søksmål utfordrer enerettsmodellen og andre sentrale deler av den norske pengespillreguleringen. Det er de i sin fulle rett til å gjøre, men staten ser disse søksmålene som et uttrykk for at pengespillreguleringen treffer, sier Schei, som er statens prosessfullmektig i alle tre sakene.

Han legger til at det er et bredt flertall i Stortinget som ønsker å verne om enerettsmodellen.

– Den hviler på sterke samfunnshensyn, og staten ser fram til å kunne forsvare denne også i rettsapparatet.

Bak de forskjellige søksmålene står selskapene Norsk Lotteri AS og Trannel International Ltd (eid av Kindred) som eier spill som Maria.com, Bingo.com og Unibet.com.

I tillegg kommer del to av rettssaken til Entercash og interesseorganisasjonen European Gaming & Betting Association

Sjakkstrid

Samtidig ligger det klagesaker inne fra pengespillselskapene både hos Lotteritilsynet og hos ESA for brudd på EØS-avtalen.

Den private spillbransjen har skodd seg med lobbyister som er veldig godt kjent med regjeringens enerettspolitikk. Rolf Francis Sims, tidligere Kulturdepartementets spesialist på pengespill, skiftet beite og begynte som PR-sjef for Kindred Group i fjor.

– Kindred er en pådriver for etableringen av en lisensordning på det norske pengespillmarkedet. Vår virksomhet er lovlig innenfor EØS-området, og tiltak innført av norske myndigheter for å stanse vår virksomhet utfordrer vi nå i rettsvesenet, slår Sims fast.

Rapport mot Norsk Tipping

Dagens Næringsliv skriver at Kindred har finansiert en rapport fra mediebyrået In Sight som viser at Norsk Tipping skal ha brukt mer penger på sin reklame enn det som kommer fram av regnskapet. Rapporten har blant annet regnet verdien på jobben ansatte i Norsk Tipping gjør på sosiale medier.

Norsk Tipping bekrefter at det er utgifter til markedsføring som ikke kommer fram i reklameposten, men avviser regnstykkene til In Sight og sier at rapporten er produsert for å bli brukt under de kommende rettssakene.