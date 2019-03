VGs gransking lar vente på seg

– Det viktigste for oss nå er å bli ferdige, så den blir så bra som mulig, sier digitalredaktør Ola Stenberg til NTB tirsdag morgen.

Rapporten vil inneholde en evaluering av hvordan saken rundt videoen av Trond Giske på Bar Vulkan ble håndtert i VGs redaksjon, før, under og etter publisering.

Granskingen ledes av VGs nyhetsredaktør Tora Bakke Håndlykken.

I en omfattende TV 2-sak onsdag forrige uke rettet kvinnen i den mye omtalte videoen kraftig kritikk mot VG. Kvinnen mente at avisen med viten og vilje publiserte et feilaktig sitat som skapte et helt feil bilde av situasjonen med Giske. VGs sjefredaktør Gard Steiro har beklaget overfor alle som er rammet i saken.

Tidligere har Stenberg opplyst at det som tar tid, er kvalitetssikring av rapporten. Han ønsker tirsdag ikke å kommentere hvilken fase arbeidet er i.

Stenberg opplyser at avisa har et opplegg for å ivareta sine ansatte, men ønske ikke å gå nærmere inn på hva dette går ut på.

Til bransjebladet Journalisten opplyser rådgiver Trond Idås i Norsk Journalistlag at fagforeningen bistår redaksjonsklubben i VG i saken.