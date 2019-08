Uhellet skjedde i forbindelse med en instruksjon hos Forsvaret, opplyser politiet. Det var i 9-tiden at politiet fikk melding om at en røykgranat hadde gått av under en heimevernsøvelse på Drevjamoen, om lag tre mil nord for Mosjøen.

– Akkurat nå har vi 24 personer innlagt, men vi venter tre til, så totalt ser det ut som det blir 27, sier Gunleiv Birkeland, avdelingsoverlege ved kirurgisk avdeling ved Helgelandssykehuset Mosjøen, til VG.

Av de mottatte pasientene er 20 lettere skadd, seks har moderate skader mens én skal være moderat til alvorlig skadd, skriver avisen Helgelendingen. Det er snakk om moderate øyeskader, hudskader og inhalasjonsskader.

Sykehuset ble satt i alarmberedskap etter ulykken. Pasientene behandles lokalt i Mosjøen, og det er satt inn ekstra personell og åpnet sengeposter for å ta hånd om alle pasientene.

De første meldingene gikk ut på at sju personer var skadd da røykgranaten gikk av. Disse var mest utsatt for røyk, men senere kom flere inn som også pustet inn røyk, men i et mindre omfang.

Mange av soldatene ble kjørt til sykehuset i Forsvarets egne kjøretøy fordi det var raskere enn å vente på ambulanse.

Oberstløytnant Bengt Henriksen, som er distriktsleder i HV-14, sier til NRK at det kan være helseskadelig dersom man puster inn røyk over tid.

Årsaken til at granaten gikk av, er foreløpig ikke kjent. Arbeidstilsynet er varslet, og politiet har satt i gang etterforskning.