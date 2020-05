Fører til sykehus etter mopedulykke i Mandal

Agder politidistrikt meldte klokken 23.20 at en enslig moped hadde veltet på Daleveien.

Meldingen gikk først ut på at det ikke var alvorlig personskade og at føreren var ved bevissthet. Like etter kom meldingen om at kvinnen var bevisstløs, men hadde puls og luft.

Klokken 23.33 meldte politiet at kvinnen var våken og bevisst, og at hun ble kjørt til sykehus med ukjent skadeomfang.

– Det fremsto ikke som alvorlig, det var muligens snakk om bruddskader, sier operasjonsleder Eyvind Formo i Agder politidistrikt til NTB.

Årsaken til ulykken er ukjent, men politiet har en teori om at kvinnen svingte unna for noe i veibanen og derfor havnet ut på et jorde.