Forsvinningen var hemmelig i ti uker. Nå frykter politiet at Tom Hagen kan ha brukt tiden på å forspille bevis.

Onsdag 31. oktober 2018: På en bensinstasjon på Knatten, noen få kilometer fra hjemmet i Sloraveien, møter forretningsmannen Tom Hagen en uniformert politipatrulje. Kort tid før møtet hadde Hagen varslet politiet om at kona hans var forsvunnet da han kom hjem fra jobb. Han fortalte politiet at han hadde funnet et trusselbrev i ekteparets hjem med krav om løsepenger.

Det ble starten på en storstilt, men svært hemmelig politietterforskning der hovedhypotesen var at kona til en av Norges rikeste menn var bortført. Både forsvinningen og etterforskningen ble hemmeligholdt grunnet alvorlige trusler om at det ville få konsekvenser for kvinnens liv dersom forsvinningen ble kjent.