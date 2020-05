Robert Mood trekker seg fra Røde Kors etter én periode

Mood ble valgt som leder i 2017 og trekker seg etter bare en periode. Begge hans forgjengere, Sven Mollekleiv og Thorvald Stoltenberg, satt i tre perioder på til sammen ni år.

– Det skjer etter en helhetsvurdering hvor jeg har kommet til at jeg har bidratt med mitt. Tre år er kort og seks år for lenge, sier han.

Mood har tidligere vært generalinspektør for Hæren og blant annet sjef for FNs observatørstyrke i Syria.

– Jeg har egentlig et prinsipielt utgangspunkt om at det er bra for organisasjoner at lederverv går på rundgang. Det er kanskje en yrkesskade at jeg tror at det sunt med dynamikk og rotasjon, sier han.

Aktiv debattant

Robert Mood er i tillegg til presidentvervet en aktiv samfunnsdebattant som tidvis har forårsaket høy temperatur med sine analyser om ledelse, politikk og demokrati.

Etter Knut Aastad Bråten (V) trakk seg som statssekretær i Kulturdepartementet i forrige uke på grunn av det han omtalte som «ukultur» i politikken, tvitret Mood følgende:

«Til å bli skremt av! Ingen plass i politikken for folk som har høy integritet og er skarpe og kunnskapsrike. Vårt demokrati må revitaliseres nå; Tidsbegrensning på Stortinget, Borgerlønn, Borgerråd og Samfunnstjeneste for alle er en god start!»

– Mitt fag er ledelse og omstilling. Jeg tvitrer ikke som Røde Kors-president. Fra et ledelsperspektiv vet vi fra skarpe, operative yrker, som når norske spesialstyrker skal ut i knallharde oppdrag som handler om liv og død, så er involvering uhyre viktig, sier Mood.

– Noe vi må leve med

Leder i valgkomiteen, Marit Sognli Gladsø, sier at enkelte utspill fra Mood har ført til reaksjoner blant medlemmer.

– Tidligere president Sven Mollekleiv uttalte seg alltid som president i Røde Kors. Robert Mood har også en rolle som samfunnsdebattant. Det er noe vi må leve med, sier hun.

Mood ble i likhet med resten av styret spurt om han ønsket å stille til gjenvalg. Valgkomiteen arbeider nå med å finne en ny presidentkandidat som skal velges på landsmøtet i oktober.