35 ansatte smittet av korona på Hurtigruten. 387 passasjer må testes.

Comebacket til Hurtigrutens nye flaggskip MS Roald Amundsen endte opp som en koronasmittebølge. Nå jobbes det på spreng med å spore opp alle passasjerene fra de to siste cruisene.

MS Roald Amundsen ble innvilget med brask og bram i fjor. Nå ligger det til kai på ubestemt tid i Tromsø. RUNE STOLTZ BERTINUSSEN

1. aug. 2020 13:31 Sist oppdatert nå nettopp

Ifølge kommuneoverlegen i Tromsø, Kathrine Kristoffersen, har 29 nye besetningsmedlemmer ved Hurtigruten-skipet Roald Amundsen testet positivt på koronaviruset.

Det ble opplyst på en pressekonferanse i Tromsø i formiddag.

Totalt 35 av de 158 besetningsmedlemmene på Hurtigrutens ekspedisjonsskip MS Roald Amundsen er blitt påvist smittet. Hele besetningen er nå testet, og flesteparten av de smittede er isolert på skipet.

Fire besetningsmedlemmer er innlagt på sykehus i Tromsø med påvist koronasmitte. Skipet ligger ved kai i Tromsø. Det er ingen gjester om bord.

Skal teste alle 387 passasjerer fra to cruise

60 av passasjerene som kom i land i Tromsø fredag morgen, er satt i karantene i byen. De fleste av disse var i helgen innlosjert på hoteller i Tromsø. Alle andre skal ha mottatt SMS om at de må i karantene i 10 dager.

Kommunen jobber nå med å få snakket med alle de 178 som var om bord på Hurtigrutens ekspedisjonsskip MS Roald Amundsen. Fredag kveld var 89 av dem kontaktet, skriver NRK.

Hurtigruten opplyser at det var 209 passasjerer med på den første seilasen, og 177 på den andre. Nå skal alle testes.

Også passasjerene på det forrige Svalbard-cruiset, som gikk i land i Tromsø 24. juli, er blitt varslet om smitteutbruddet og bedt om å gå i karantene.

Konsernsjef i Hurtigruten Stian Lysberg Solum/NTB scanpix

Samarbeider med myndighetene for å spore opp alle passasjerene

– Vi er veldig lei oss for situasjonen som har oppstått. Vi har nå et sterkt fokus på å ta vare på våre ansatte og gjestene som fortsatt er i Tromsø, sier konsernsjef i Hurtigruten, Daniel Skjeldam.

Han møter pressen utenfor kontoret til rederiet i Oslo, lørdag ettermiddag.

På spørsmål om Hurtigruten kunne gjort noe annerledes, svarer Skjeldam at det er lett å sette fingeren på hva de kunne gjort annerledes.

– Men vi må forholde oss til den informasjonen vi til enhver tid har. Det er veldig lett å se tilbake når vi nå vet at vi hadde smitte om bord at vi burde ha gjort ting annerledes. Men for oss var det den informasjon i hadde, vi måtte ta vurderinger etter, sier han.