Flere kalde, klare høstdager i vente på Østlandet

I Oslo var det lørdag strålende sol og målt opptil 12–13 varmegrader.

– Det blir fortsatt fint vær i flere dager fremover, men neppe like varmt som lørdag, sier meteorolog Terje Alsvik Walløe.

Han spår temperaturer på 8–9 grader søndag og 5–6 grader mandag, men fremdeles finvær.

– Den nordvestlige vindretningen vi har, er vanligvis gunstig for oss her på Østlandet. Bygene tørker opp før de kommer hit, sier Walløe.

Artikkelen fortsetter etter bildene.

Stein J. Bjørge

Stein J. Bjørge

Stein J. Bjørge

Stein J. Bjørge

Stein J. Bjørge

Hvitt i Tromsø

Langs kysten av Nord-Norge står sluddbygene i kø. Enkelte stedet nordpå meldte vinteren seg lørdag. I Tromsø la det seg et tynt, hvitt dekke over byen og skyene lå lavt over sundet og skjermet utsikten til fjellene rundt sentrum. I Trøndelag er det ventet sludd, på Vestlandet sør for Stad er det noe bedre, men også her blir det noe nedbør i dagene fremover.

Sesongens første snødybde målt på Vervarslinga i #Tromsø! Men foreløpig bare under en halv cm 😅 pic.twitter.com/WxI4EZWo7h — Meteorologene (@Meteorologene) October 28, 2017

– Hva med uværet Ingolf som rammer Danmark søndag, vil vi merke det?

– Det blir sterk vind særlig i Rogaland natt til søndag, trolig med storm i kastene, sier Walløe.

Orkan i kastene i Danmark

Danmarks meteorologiske institutt har varslet uvær med opptil orkan styrke i kastene enkelte steder natt til søndag. Uværet som har fått navnet Ingolf, ventes imidlertid å ha rast fra seg det verste i løpet av natten og tidlig morgen søndag. i Løpet av søndagen avtar vinden og det klarner opp med solskinn, melder danske meteorologer.

Når det er orkan i vindkastene, er det stor sannsynlighet for at broer må stenge. Man risikerer også at takstein blåser ned, store grener knekker og trær kan velte.