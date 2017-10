E18 åpnet igjen etter flommen på Sørlandet

Ifølge Statens vegvesen er E18 på strekningen mellom Arendal og Larvik åpnet igjen natt til mandag. Politiet i Agder politidistrikt bekrefter at vannet har begynt å trekke seg tilbake.

– Det har ikke kommet inn noen nye meldinger, det har vært helt stille, sier operasjonsleder Per Kristian Klausen til NTB klokken 5 mandag morgen.

I helgen ble den lille trehusbyen Tvedestrand hardt rammet. Søndag gikk innsjøen Tjenna i byens sentrum langt over sine bredder og førte til at vannet sto høyt opp etter husveggene. Allerede tidlig søndag ettermiddag var det blitt så dramatisk at rådmann Jarle Bjørn Hanken ba folk holde seg unna sentrum, ifølge NRK.

En lang rekke veier ble oversvømt og totalt uframkommelige for biler i Aust-Agder. Hovedfartsåren E18 ble stengt mange steder fra Porsgrunn og gjennom store deler av fylket og fram til Kristiansand.

Selv om vannstanden hadde gått kraftig ned søndag kveld og man igjen kunne skimte mer og mer av asfalten, gir flommen store problemer for Tvedestrands skolebarn. Trolig blir det umulig å få busset barn som skal til skolen mandag morgen, sa ordfører Jan Dukene til TV 2.