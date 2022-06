Norske gravide drar til Danmark for utvidet fosterdiagnostikk: – Kan ende opp med å ta abort uten at fosteret har en alvorlig sykdom

Evita-testen kan lese av hele DNA-materialet til fosteret og finne avvik på alle kromosomer. «Klar etterspørsel» i Norge, forteller helsefirma.

Evita-testen kalles i likhet med NIPT for en non-invasiv prenatal test fordi fosterets DNA hentes ut uten inngrep utover en blodprøve fra mor. Denne formen for testing fører til færre spontanaborter sammenlignet med prøver av fostervann og morkake.



For to år siden stemte et flertall i stortinget for å gi alle gravide over 35 år tilbud om en såkalt NIPT-test. Samtidig ble det lovlig for private aktører å tilby testen også til gravide under 35 år.

I Norge benyttes NIPT til å avdekke risikoen for at fosteret har Downs syndrom og to andre kromosomavvik. Noen av testene, som «Evita» fra det danske selskapet Arcedi Biotech, kan imidlertid påvise avvik i alle de 23 kromosomparene som utgjør fosterets arvemateriale.