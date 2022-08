Nå skal det skje: Bankene skal snakke mer med folk og være tilgjengelige for de ikke-digitale

Ny bransjenorm forplikter bankene til å gi de ikke-digitale bankkundene bedre hjelp. – Mange eldre hverken vil eller kan lære seg nettbank, sier Gerd Møller (81).

Gerd Møller (81) betaler regninger på PC-en ved kjøkkenbordet. Det er det ikke alle på hennes alder som klarer.

20 minutter siden

Gerd Møller (81) sitter ved PC-en sin på kjøkkenet på Kolbotn og betaler regninger. I motsetning til mange andre på hennes alder, var hun vant med data i jobben sin innen shipping. Hun har ikke kjent på «skrekken» ved å lære seg å bruke PC som godt voksen.

– Jeg tror bankene har vært åtte–ti år for tidlig ute med å satse på at alle skal gå over til nettbank. Mange eldre hverken vil eller kan lære seg det, sier hun.