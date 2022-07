Kantarellen er her: – Denne sommeren ser ut til å levere

Nå er kantarellen her. Denne sommeren ser ut til å levere gull, mener redaktør Lene Johansen i magasinet Sopp og nyttevekster.

Kantarell blir ofte kalt «skogens gull». I år kan det bli gullrush i skogen. Soppen på bildet er fra 2020-årgangen.

– Det er mye kantarell i skogen i år. Det har å gjøre med at det har vært en fuktig sommer. Kantareller trenger både varme og fukt for å vokse, sier Lene Johansen, som er redaktør i magasinet Sopp og nyttevekster til Aftenposten.

Hun er også ansvarlig for soppkontrollene til Norges Sopp- og nyttevekstforbund. Johansen håper det varme og våte været som har preget landet den siste tiden, vil fortsette.

– Kantareller er en av soppene man finner mange steder. For å finne dem kan man lete i skog hvor det er fuktig mose og grønt på bakken.

Johansen forteller at det er vanskelig å gjøre feil når man leter etter kantareller. Det er bare én forvekslingsart, men den er ikke giftig.

– Mange begynner med kantareller fordi den er lett å kjenne igjen. Den eneste forvekslingsarten er falsk kantarell, men den er ikke så giftig. Den smaker bare ikke like godt.

Det var Dagbladet som omtalte saken først.

På artsdatabanken.no kan man finne en oversikt over områder hvor det er funnet kantarell tidligere. – Folk registrerer ikke så mye matsopp, så man kan ikke stole helt på kartet, sier Lene Johansen i Magasinet sopp og nyttevekster

Hemmelighold blant sopplukkere

På artsdatabanken sine nettsider finnes det en oversikt over steder for det er funnet kantarell tidligere. Her ser man at det er funnet kantarell flere steder i nærheten av Oslo sentrum.

Det er likevel grunn til å tro at soppsanker-miljøet er preget av et visst hemmelighold, og at de færreste sopplukkere melder inn funnstedene sine.

– Det er noen sopplukkere som holder stedene sine hemmelig, men ikke så mange. Det er litt tullete, sier Lene Johansen.

Hun har sett en stor økning i interessen for sopplukking de siste årene, og sier at skogen har mye mer å by på en bare kantarell.

Til nye sopplukkere har hun følgende tips:

– Det viktigste du gjør i skogen er å snu soppen på hodet, se hva som er under hatten. Det er også lurt å bruke den digitale soppkontrollen, om man vil føle seg litt tryggere.

Slik finner du kantarell

Her er noen tips til hvordan finne kantareller:

Start letingen i gammel, næringsfattig skog.

Kantarell liker seg godt langs kanten av opptråkkede stier og grusveier

Når du finner én sopp, så ta deg god tid til å lete etter flere på samme sted. Soppene opptrer som regel gruppevis

Finn soppsteder i sosiale medier.

Husk at du aldri må ta sjanser. I soppsesongen finnes det soppkontroller mange steder i landet. Bruk disse til du har nok kunnskap.

(kilde: norsk skogeierforbund)