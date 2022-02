Politiet: Tenåringer fremstår som tilfeldige ofre for knivstikking

En mann i begynnelsen av 30-årene er siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen i Ski onsdag kveld. To gutter i slutten av tenårene ble skadet i hendelsen, men de skal være utenfor livsfare.

Politi og ambulansepersonell utenfor boligen der den siktede mannen ble pågrepet nesten tre timer etter knivstikkingen.

17. feb. 2022 10:15 Sist oppdatert nå nettopp

Politiet fikk melding om knivstikkingen i Nordbyveien i Ski klokken 19.16 onsdag. Et stort antall bevæpnede patruljer ble sendt til stedet. Enheter fra beredskapstroppen i Oslo ble også sendt for å bistå.

Flere ambulanser og ambulansehelikopter ble sendt til stedet. En av de to tenåringene hadde alvorlige skader i overkroppen. Han ble fløyet til Ullevål sykehus. Den andre gutten ble kjørt i ambulanse til Ahus i Lørenskog.

Begge guttene skal være utenfor livsfare. Politiet skriver i en pressemelding torsdag ved 9.30-tiden at tilstanden deres er stabil. Etterforskerne planlegger avhør av begge to i løpet av torsdag.

Politiet er kjent med at det skal ha vært en konfrontasjon mellom siktede og de to tenåringene rett før knivstikkingen.

– Tilfeldige ofre

– Det fremstår som at de fornærmede er tilfeldige ofre, sier politiinspektør Lars Reinholdt-Østbye i Øst politidistrikt til Aftenposten.

Vitner forteller til NRK at de to som ble skadet, skal ha prøvd å gripe inn da en kvinne kom ut av en bygning forfulgt av en mann med kniv. Flere andre medier, også Aftenposten, har noe av den samme informasjonen.

– Jeg er kjent med den omtalen. Vi har en rekke avhør planlagt i dag, og det er for å gjøre de avhørene best mulig at vi ikke kan bekrefte noe hendelsesforløp utover det vi har skrevet i pressemeldingen, sier Reinholdt-Østbye til Aftenposten.

NRK skriver at kvinnen skal ha løpt inn på Esso-stasjonen like i nærheten og kom seg dermed i trygghet. Butikkmedarbeider Siv Anette Kristoffersen var på jobb og tok imot kvinnen.

– Det kommer inn en dame inn her som forteller at hun blir løpt etter av en mann med kniv, og hun spør om jeg kan ringe politiet, forteller Kristoffersen til NRK.

Brukte forhandlere

Kort tid etter knivstikkingen ble den mistenkte lokalisert til et bygg tvers overfor Esso-stasjonen. Bevæpnede mannskaper fra beredskapstroppen og Øst politidistrikt isolerte leiligheten, som politiet kaller det.

Samtidig som politiets forhandlere forsøkte å få kontakt med mannen, gjorde de spesialtrente mannskapene seg klare til å ta seg inn i leiligheten hans med makt. Etter hvert fikk imidlertid forhandlerne kontakt med den mistenkte og han kom ut.

Rett før kl. 22 ble mannen pågrepet utenfor huset.

– Ved hjelp av dialog fikk vi ham til å komme ut til oss slik vi ønsket, fortalte innsatsleder Arild Skarø til pressen kort tid etter pågripelsen.

Han opplyser at politiet brukte sine egne forhandlere i situasjonen. Pressen hørte tydelig at det ble brukt megafon for å få kontakt.

Etter pågripelsen ble mannen kjørt til legevakten for undersøkelse, og derfra til politiets sentralarrest på Grålum utenfor Sarpsborg.

– Vi er ikke kjent med at det er noen relasjon mellom siktede og de fornærmede/skadede, sier politiinspektør Reinholdt-Østbye i pressemeldingen.

Også en tredje person har status som fornærmet i saken. Han var del av konfrontasjonen med siktede, men ble ikke skadet.

Den siktede mannen blir fremstilt for varetektsfengsling fredag.

Advokat Ann Gunn Edvardsen var torsdag ved 10-tiden på vei til Sarpsborg for å møte sin klient og å være med ham i politiavhør.

– Jeg snakket kort med ham på telefon i natt. Det er planlagt et avhør av ham nå i formiddag. Noe mer kan jeg ikke si nå, sier Edvardsen til Aftenposten.