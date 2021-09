Danmark gjenåpner i dag. Sverige har satt åpningsdato. Hva hindrer Norge i å gjøre det samme?

Det var tett mellom danskene i København under sommerens EM. Fra og med fredag åpner danskene opp samfunnet helt.

Til tross for at smittetrykket er mer enn dobbelt så stort i Storbritannia som i Norge, pågår festen for fullt i landet. Nå åpner også Danmark for fullt. Hva må til for at Norge skal få til det samme?

I kveld trenger ikke danskene ta meg seg koronapasset på fredagspilsen. Danmark fjerner de siste restriksjonene, og åpner samfunnet fra og med fredag.

– Vi har klart å bygge opp en beredskap i smitteutsatte områder av samfunnet. Det omfattende testregimet vårt, rask utrulling av vaksinen, smittesporing og vår modell for lokale nedstengninger når smitten har økt, er grunnen til at vi lykkes, sier helseminister Magnus Heunicke til NRK.

R-tallet, som viser hvor mange én person smitter videre, er nå beregnet til 0,7 i Danmark. Det er det laveste tallet siden juni. Dermed ser ikke lenger danske myndigheter på pandemien som en samfunnskritisk sykdom.

– Epidemien er under kontroll, vi har rekordhøye vaksinasjonstall, sa Heunicke allerede i slutten av august.

I Sverige er nå 29. september satt som offisiell dato for gjenåpning, mens man i Storbritannia har hatt samfunnet åpent siden em-finalen 11. juli.

Hvorfor må Norge vente?

Viktig forskjell mellom Norge og andre land

Gjenåpningen i Danmark skjer etter at de for drøyt tre uker siden hadde dobbelt så høyt smittetrykk som Norge. Nå er situasjonen snudd på hodet. R-tallet i Norge har i gjennomsnitt vært på 1,3 siden 7. august. Kurven for smittetrykket viser hvorfor Norge ikke har gjort det samme som sine naboland.

Fredag formiddag var 79,8 prosent av befolkningen over 18 år fullvaksinert, men smittespredningen blant de mellom 10–19 år har økt kraftig siden skolestart.

– En viktig forskjell mellom Norge og flere av disse landene er at de har hatt en mye større epidemi enn oss, slik at en stor andel av barn og unge allerede har vært smittet og er immune. Dette bidrar til å hemme smittespredningen, sier overlege Preben Aavitsland i FHI.

Folkehelseinstituttet er rådgiver til regjeringen om videre gjenåpning. Aavitsland sier at rådene de gir er basert på helhetlige vurderinger av en rekke forhold. Blant annet:

Antall nye innleggelser og dødsfall pr. uke

Om det er kommet nye virusvarianter

Senvirkninger av sykdommen

Kapasitet i kommunene og sykehusene

Oppslutning og effekt av vaksineringen

Nå følger FHI nøye med på både tiltakene og epidemiens utvikling i flere land. Det gjelder særlig de nordiske landene, Tyskland, Nederland og Storbritannia, sier Aavitsland.

Fakta Pandemien i Norge, Sverige og Danmark Norge Smittetilfeller pr. dag siste uke: 1426 Innlagte på sykehus: 132 På Intensivavdeling: 35 Sverige Smittetilfeller pr. dag siste uke: 1112 Innlagte på sykehus: 331 På intensivavdeling: 57 Danmark Smittetilfeller pr. dag siste uke: 543 Innlagte på sykehus: 132 På intensivavdeling: 29 Kilder: FHI, Statens Serum Institut i Danmark, Folkhälsomyndigheten i Sverige, VG Vis mer

Tre ganger så mange døde i Sverige

Smittespredningen i Norge har ikke ført til noen voldsom økning av sykehusinnleggelser. Siden 1. juni har Danmark hatt over dobbelt så mange koronadødsfall som Norge. I Sverige har det vært tre ganger så mange dødsfall. Likevel har Sverige satt en dato for gjenåpningen, og Danmark nå åpnet. I Norge har regjeringen i flere omganger utsatt å åpne mer opp.

Aavitsland understreker at det er regjeringen som bestemmer om Norge skal trappe opp gjenåpningen. Og at det må skje basert på hvilket risikonivå man er villig til å akseptere.

Men Aavitsland vil ikke si hvorvidt det er realistisk at FHI vil anbefale gjenåpning de kommende ukene. Denne uken gjentok helseminister Bent Høie at det er data, ikke dato som styrer gjenåpningen.

Det som derimot er klart er at Norge startet vaksinering av 12–15 åringer senere enn Danmark.

– Etter hvert vil den utbredte immuniteten i befolkningen føre til at covid-19 kanskje ikke lenger kan defineres som en allmennfarlig smittsom sykdom, sier Aavitsland.

Tapte EM – feiret gjenåpning

11. juli tapte England finalen i fotball-EM. Enkelte i Storbritannia feiret allerede da. En knapp uke senere kunne alle briter feire, fordi samfunnet gjenåpnet for fullt.

Leger og eksperter uttrykte bekymring for en voldsom smitteutvikling. Også statsminister Boris Johnson var nøye på å informere om at pandemien var langt fra over.

De siste ukene har smittetrykket økt også i Storbritannia. Per i dag er det dobbelt så høyt som i Norge, om man justerer tallene pr. million innbyggere. R-tallet på 1,1 er imidlertid fortsatt lavere enn Norges 1,3.