Av-og- på-vær. Det er stikkordet for været denne uken, over hele landet. Men mot helgen er det bare å ha solstolen klar på Øst- og Sørlandet.

– Det er urolig vær, det skifter og det snur, sier vakthavende statsmeteorolog Bente Wahl på Meteorologisk institutt.

Første del av uken preges av lavtrykksaktivitet. På Sør- og Østlandet blir det nedbør på ettermiddagen i morgen og utrygt for byger onsdag og torsdag.

Det er sendt ut gult farevarsel om mye nedbør vest i Agder og sør i Rogaland.

På Vestlandet og i Trøndelag vil det urolige været vare gjennom helgen og starten av neste uke. Også nordpå blir det «ymse» vær og kjølig fremover. Lavtrykkene kommer og går.

Havner på litt over 20 grader

– Men det begynner å bygge seg opp et høytrykk over Storbritannia som pusher seg nordover. Fredag og i helgen ser det bra ut på Sør- og Østlandet, lover Wahl.

– Det blir ikke supervarmt, ikke over normalen, men vi klarer nok litt over 20 grader. Med hjelp av solen kan det bli 22–23 grader, sier hun.

Noe lenger enn helgen tør ikke meteorologen komme med varsler.

– Er det ikke sånn, da, at når fellesferien er over og skolestart nærmer seg, så kommer godværet?

– Det kan vi kanskje innbille oss, men vi har heller ikke de samme kravene til været ut i august, mener hun.

Mye byger og av-og-på-vær i Norge nå, men statsmeteorolog Bente Wahl mener det ser ganske bra ut for helgen på Sør- og Østlandet.

Valgte å beholde skogbrannvarsel

Til tross for nedbøren som er kommet, er det fortsatt gult skogbrannvarsel på Østlandet og for deler av Agder. Det er store lokale forskjeller på hvor mye regn som har falt, og det har regnet mindre vest enn øst for Oslo. Derfor blir varselet stående i hvert fall en dag til.

– Det var svært svært tørt i juli på Østlandet. På enkelte værstasjoner i Viken, Vestfold og Telemark har det ikke regnet en dråpe, påpeker statsmeteorologen.

Selv om det er vått på overflaten, er det tørt nede i jorden. Dermed kan det lett ta fyr og skogbrann bre seg over store områder.