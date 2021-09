Politiet har fått 25 tips etter Tengs-pågripelsen

Politiadvokat Fredrik Soma.

Politiet sier de har fått inn til sammen 25 tips etter at det ble kjent at en mann i 50-årene er pågrepet og siktet for drapet på Birgitte Tengs.

7. sep. 2021 14:17 Sist oppdatert 8 minutter siden

Politiadvokat Fredrik Martin Soma i Sørvest politidistrikt sier til NTB at det ikke har vært noen konkret utvikling i saken siden mandag utover disse tipsene.

– Om lag 25 tips er mottatt siden det ble kjent at siktede var pågrepet, og politiet følger opp disse tipsene. Ellers etterforsker vi saken i henhold til planen som er lagt, med avhør av vitner og gjennomgang av beslag, sier han.

Blant tipserne er det flere personer som mener å ha opplysninger om den siktede personen. I tillegg er det et fåtall tips som går på saker tipserne mener politiet bør sjekke opp i relasjon til siktede eller til siktelsen som er mot ham i dag.

– Blant disse er informasjon knyttet til en voldtektssak på Stord i 1999. Dette er politiet i ferd med å sjekke ut. I det ligger det at vi gjør en vurdering av om saken har relevans for vår etterforskning. Det innebærer ikke at siktede er mistenkt i ytterligere straffesaker, sier Soma.

Venter på støtteskriv

Den 50 år gamle mannen er også mistenkt for drapet på Tina Jørgensen i Stavanger i 2000.

Han er varetektsfengslet i fire uker, men hans forsvarer, advokat Stian Kristensen, varslet mandag at mannen vil anke kjennelsen til lagmannsretten.

Medforsvarer Stian Bråstein opplyser til NTB tirsdag ettermiddag at de planlegger å oversende anken til lagmannsretten onsdag.

– Vi er i full gang med å gå gjennom et meget omfattende etterforskningsmateriale. Arbeidet med anken er i full gang, og vi har som mål å oversende den til retten i morgen, sier han.

Foreløpig er det ikke kjent når anken vil være ferdig behandlet.

– Vi venter på et støtteskriv fra forsvarer der forsvarer begrunner anken nærmere, men det har vi foreløpig ikke mottatt. Så vi avventer det, sier Soma.

Nye vitneavhør

Siden forrige oppdatering mandag har politiet avhørt flere vitner i forbindelse med saken, bekrefter Soma.

Hvor mange har han ikke oversikt over.

– Det er gjort nye vitneavhør. Jeg er litt usikker på hvor mange siden sist pressetreff, men det er vitner som skal avhøres, og som nylig er avhørt.

Det er treff i 2019 på et DNA-spor sammenholdt med andre opplysninger i saken som er bakgrunnen for politiets siktelse mot 50-åringen.

Soma vil fortsatt ikke kommentere de ulike opplysningene forskjellige medier har om hva slags DNA-spor det er snakk om.

– Politiet har ikke gitt noen opplysninger om dette og kommer heller ikke til å gjøre det i denne fasen av etterforskningen utover det som allerede er gjort, sier Soma.

Ingen planer om avhør av siktede

Den siktede mannen har vært samarbeidsvillig så langt. Politiet sier de har planer om å avhøre ham på ny, men det er uklart når.

– Vi har ingen konkrete planer om det foreløpig, sier Soma.

Mannens medforsvarer Bråstein sier de foreløpig ikke har noen ytterligere kommentarer om saken eller de seneste opplysningene som har kommet frem, blant annet om at politiet undersøker siktede i forbindelse med en straffesak på Stord i 1999.

– Det kommer nye opplysninger i mediene støtt og stadig, men vi har ingen kommentarer til dem. Det må vi komme tilbake til etter hvert når vi har grunnlag for å kommentere, sier Bråstein.