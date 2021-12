Kaldt i hele landet – men best vær i sør

De aller fleste i Sør-Norge får sol og noen kuldegrader på julaften. I Nord-Norge blir det snø og vanskelige kjøreforhold.

Mens Østlandet vil bade i sol julaften, får folk i nord snø og dårlige kjøreforhold. Og kjølig blir det stort sett i hele landet.

Nå nettopp

Sent torsdag kveld kan områder vest for Oslo bli truffet av en kortvarig snøbyge. Bortsett fra det slipper Østlandet og Sørlandet nedbør de neste dagene. Faktisk er det meldt sol og klart vær for de fleste i Sør-Norge.

– En snøbyge er på vei mot Oslofjorden fra vest fredag kveld. Julaften er det ventet stort sett pent vær Østafjells.

Det sier Susana Reuder. Hun er vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt.

Kaldere i sør

Det er varslet tre-fire kuldegrader på Østlandet midt på dagen julaften. Temperaturen vil falle kraftig mot kvelden og kan komme ned til ni minusgrader natt til lørdag.

De som bor i Innlandet, må derimot belage seg på en ganske kjølig julaften. Der er det ventet 13 minusgrader i morgen. Reuder varsler også om noen snøbyger i Innlandet.

– I sør blir det stort sett pent, men kjølig. Prognosene viser også lave temperaturer utover neste uke, forteller Reuder.

I nordlige fjellområder i Sør-Norge vil det i perioder være snøfokk fredag kveld.

Snø i Midt- og Nord-Norge

Når det gjelder Midt-Norge og Nord-Norge, så vil været være mer utfordrende de neste dagene.

I nord er det varslet om snøbyger og en god del vind ved kysten. Mens det blir stiv kuling fra nordøst ved kystområdene, vil det være roligere vindforhold i Øst-Finnmark. Den kraftige vinden vil gi seg fredag ettermiddag. Snøværet vil derimot prege landsdelen til søndag.

I Nord-Norge er det varslet vind på første del av julaften. I tillegg er det varslet snø, noe som vil gi vanskelige kjøreforhold der, som her i Tromsø.

Også Midt-Norge vil få en god del snø i julehelgen.

– Det blir ganske vanskelige kjøreforhold og glatte veier i hele Midt-Norge og Nord-Norge fra torsdag kveld. Vi vet at det er mange som kjører på julaften for å dra på besøk. Det er viktig at de følger med på værmeldingen, råder Reuder.