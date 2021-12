Forsker: En person smittet med omikron vil antagelig smitte fem andre

Norske forskere er sikre på at omikron er veldig smittsomt. De er sikre på at alle vil møte på smitten. Og de jobber for å finne ut om omikron er en mildere virusvariant enn delta.

Omikron ser ut til å smitte mye lettere enn deltavarianten.

Nå nettopp

Foreløpig er det færre sykehusinnleggelser med omikron enn med deltavarianten av koronaviruset. Det kan bety at omikron kan gi mildere sykdom enn deltaviruset.

– Men omikron er fortsatt et supersmittsomt virus, sier Rebecca Cox, professor i virologi ved Universitetet i Bergen. Hun viser til tall fra helsemyndighetene i Storbritannia: En person smittet med omikron vil smitte fem andre.