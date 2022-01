Meteorologene advarer: Kan bli glatte veier på tirsdag

Etter en kald start på uken, blir det mildere i natt. Det kan skape vanskelige kjøreforhold tirsdag.

Foto: Meteorologisk institutt @meteorologene på Twitter

Nå nettopp

Mandag er det kald luft i været over hele landet. Flere områder opplever snø og snødekte veier.

– Temperaturene kommer til å stige. Da kan det raskt bli is tirsdag, sier Magnus Ovhed. Han er meteorolog ved Meteorologisk institutt.

Ovhed forteller at den kalde luften over hele landet mandag, vil endre seg til mild luft i løpet av natten.

Den milde luften kan føre til glatte veier der det ellers har vært snø. Meteorologen forteller at det har falt snø i Nordvestlandet og langs kysten i Nord-Norge. Noen fjellområder i Sør-Norge opplever også snø mandag.

Denne snøen kan raskt bli til is når været blir mildere i natt.

– Det gjelder mange områder i Nord-Norge, sier Ovhed.

Temperaturene veksler mye for tiden, forteller meteorologen. Etter morgendagens mildvær skal det bli kaldt igjen både onsdag og torsdag over hele landet.

Og så snur det nok en gang. I helgen skal det bli mildt igjen.

Det varierer når på døgnet denne endringen skjer.

Vegtrafikksentralen: – Folk må forberede seg på vanskelige kjøreforhold

Håvard Langmo ved Vegtrafikksentralen i Nordland og Troms og Finnmark, forteller at de alltid er i beredskap gjennom vintermånedene for å håndtere alt som dukker opp.

Han forteller at et væromslag ofte fører med seg vanskelige kjøreforhold.

– Generelt så må folk forberede seg på vanskelige kjøreforhold og beregne mer tid, sier han.

I veitrafikksentralen følger de med på situasjonen og sender ut varsel ved behov.

Fortsatt stengte veier etter Gyda

Trafikkoperatør Eirik Meier Jensen ved Vegtrafikksentralen i Trøndelag og Møre og Romsdal, forteller at de følger nøye med på været. Til kjørende sier Jensen at det er fint å være ekstra forsiktig hvis det blir is, og at en bør avpasse etter forholdene.

– Det bør man gjøre uansett, men det er viktig å være ekstra forsikret når det er is.

Flere veier i området ble steng som følge av ekstremværet Gyda. Blant annet E39 ved Vinjeøra ble skadet under uværet og holder stengt. Fjellovergangen Stugudal – Brekken og Hol – Aurland, er også stengt som en følge av ekstremværet.

– I forbindelse med Gyda kan det henge igjen litt vær. Det kan være greit å oppdatere seg på trafikkmeldinger og værmeldinger, spesielt hvis man skal ut på en lengre kjøretur, sier Jensen.