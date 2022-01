Tolker vil presse frem en avklaring om familiemedlemmer i Afghanistan

70–75 lokale tolker som jobbet for Norge i Afghanistan, er kommet til Norge. Men familiemedlemmer ble igjen i hjemlandet. Nå kjemper tolkene en kamp for å få også dem til Norge. Her er en typisk situasjon med en afghansk tolk fra 2010, der norske offiserer møter en kommandant på en lokal politistasjon nord i Afghanistan.