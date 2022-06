Uklart hvordan Pride-paraden påvirkes lørdag

Pride-ledelsen har satt krisestab og vurderer hva som nå skal skje.

14 minutter siden

Pride-paraden skal etter planen gå fra Grønland til Spikersuppa lørdag kl. 13.00. Det er foreløpig uklart hvordan skytingen natt til lørdag påvirker paraden i Oslo.

Oslo-politiet opplyser at de har satt stab for å vurdere hvilke konsekvenser hendelsen eventuelt vil få for lørdagens planlagte parade.

Pride-ledelsen har satt krisestab etter skytingen, opplyser pressesjef Rohan Sandemo Fernando i Pride til VG. Han anslår overfor Aftenposten at de kan ha mer informasjon ved 08-tiden lørdag morgen.

Pride-parader i land over hele verden

Lørdag arrangeres det Pride-parader i en rekke byer og land rundt omkring i verden. I Oslo arrangeres paraden for førtiende gang, og en viktig del av årets Pride-feiring i Norge er at det i år er 50 år siden homofili ble avkriminalisert.

Utestedet London pub, der en mann gikk til angrep med skytevåpen natt til lørdag, er et kjent utested for homofile.

Stille markering lørdag morgen

En gruppe på over 20 mennesker vaiet med regnbueflaggene i en stille markering ved åstedene i Oslo sentrum tidlig lørdag morgen. Gråtende mennesker som hadde vært på utestedene, omfavnet hverandre og satt i gaten i sjokk.

– Vi må vise at de som gjør sånne grusomme handlinger, ikke skal få bestemme, sier Sigmund Nilsen Myre til NTB.

Han vil fortsatt markere pride lørdag.

– Jeg er ikke redd, jeg er lei meg, det er bare trist. Vi skal heve flagget enda høyere i morgen, det er det som er poenget med Pride, at vi ikke skal legge skjul på at man kan elske den man vil. Det er én grunn til at vi feirer, ikke bare for å vise den vi er, men også fordi vi vet at det er motstand i samfunnet, sier Nilsen Myre.