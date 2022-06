Uavklart om siktede tok medisiner: Det kan bli sentralt for spørsmålet om tilregnelighet

Gjerningspersonen har en lang historie med psykiske utfordringer. Det er fortsatt uavklart om han var medisinert da han angrep utestedene i Oslo.

Rettspsykiater Randi Rosenqvist sier at personer som lider av schizofreni, i de fleste tilfeller regnes som strafferettslig tilregnelige.

29. juni 2022

Zaniar Matapour (43) er siktet for drap, drapsforsøk og terror etter skytingen i Oslo i helgen. Han har så langt ikke ønsket å la seg avhøre og har derfor ikke selv gitt uttrykk for hva som var motivet for handlingene.

Ifølge flere medier har Matapour hatt kontakt med den kjente islamisten Arfan Bhatti. Skytingen skjedde under feiringen av Pride og mot et utested som er populært blant homofile. Dette har gjort at politiet undersøker om motivet kan være ekstrem islamistisk ideologi og hat mot homofile.