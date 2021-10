Nittedal-ordfører frifunnet for korrupsjon

Påtalemyndigheten ba om ett år og seks måneders fengsel. Men eksordfører Hilde Thorkildsen er nå frifunnet.

Korrupsjonstiltalte Hilde Thorkildsen er frifunnet i retten.

19. okt. 2021 14:25 Sist oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres.

Thorkildsen og en lokal forretningsmannen var tiltalt av Økokrim for grov korrupsjon i forbindelse med en byggesak.

Ifølge tiltalen var den tidligere ordføreren i Nittedal involvert i kommunens behandling av saker der den næringsdrivende mannen hadde interesser og eierskap.

Det gjaldt blant annet reguleringen og utviklingen av et nytt boligområde i Bjørnholtlia i Hakadal.

I november 2013 sørget den næringsdrivende medtiltalte for at et beløp på 125.000 ble overført til et selskap ordføreren eide halvparten av, ifølge tiltalen. Overføringen skjedde via et tredje foretak. Det ble senest i 2014 avtalt at dette var et lån, ifølge tiltalen. Men pengene ble ikke tilbakebetalt.

Økokrim mente at pengeoverføringen var uforenlig med ordførervervet.

I sin prosedyre i september beskrev aktor Esben Kyhring lovbruddet som grovt.

I tillegg til fengselsstraffen la aktor ned påstand om inndraging av 120.000 kroner fra Thorkildsen til fordel for staten.

Men ordføreren har nektet straffskyld.

– Jeg ser frem til å fortelle min historie i retten, sa Hilde Thorkildsen (Ap) til Romerikes Blad før rettssaken startet tidligere i høst.