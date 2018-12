Brann i bolighus i Trøndelag slukket

– Brannen er nå slukket og brannvesenet har reist fra stedet, opplyser operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt Stig Roger Olsen til NTB.

Han forteller at samme hus var utsatt for brann for kun to uker siden og opplyser at det vil bli igangsatt etterforskning utover dagen. Ifølge Olsen har politiet allerede så vidt begynt å se nærmere på forholdet.

– Vi skal forsøke å få oversikt over omfanget og vurdere å avhøre vitner. Vi må først få oversikt over området før vi går i gang med krimtekniske undersøkelser på stedet, forteller Olsen.

Han er ikke kjent med hvordan huset så ut etter den forrige brannen.

– Brannvesenet var først på stedet og vekket folk i nabobygget, sier operasjonsleder Jan Tore Tiltnes i Trøndelag politidistrikt til NTB klokken 4.20.

Et kvarter senere melder politiet på Twitter at de som bor i nabohuset er bortreist. Tiltnes opplyser til Adresseavisen at brannvesenet ikke tror de klarer å berge bygningen.

Bolighuset som ifølge politi står i full fyr, skal tilhøre en gård. Ingen skal bo i huset.

Trøndelag politidistrikt meldte om brannen på Twitter klokken 4.12 natt til lørdag.