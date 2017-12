Klassekampen: Færre krigsveteraner får erstatning

Ifølge avisen har utbetalingene fra ordningen gått kraftig ned, samtidig som andelen avslag har gått kraftig opp. I høst førte de lave utbetalingene til at Forsvarsdepartementet kunne overføre 100 millioner kroner fra erstatningsordningen på statsbudsjettet til andre formål.

Veteranforbundet SIOPS (Skadde i internasjonale operasjoner) mener dette skyldes en ny og strengere praksis for utbetaling av erstatning. De hevder endringen ble merkbar fra høsten 2016 og hevder at det nå stilles strengere krav til dokumentasjon for veteranene.

– Det er ikke sånn at du får symptomer på en psykisk senskade den dagen du lander på Gardermoen etter endt tjeneste. Det er en skade som gjerne oppdages og erkjennes over tid, noe som ofte gjør det vanskelig å skaffe såkalt tidsnær dokumentasjon. Nå ser det ut som om det er noe de ikke tar hensyn til lenger, sier samfunnskontakt Gisle Bruknapp i forbundet.

Forsvarsdepartementet og Statens pensjonskasse, som er ansvarlig for ordningen, avviser at den har endret seg.

«Årsaken til at stadig flere saker ender med avslag, er at disse sakene i større grad enn tidligere bygger på et svakere bevismessig grunnlag og ikke en innstramming i praksisen», skriver forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) i en epost til avisen.