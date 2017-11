Solberg: Ikke grunnlag for reaksjoner fra Tyrkia

Solberg avviser at situasjonen som oppsto under NATO-øvelsen Trident Javelin har skapt diplomatisk krise mellom Norge og Tyrkia.

– Jeg vil ikke kalle det krise, men vi har beklaget det som skjedde. Her var det et scenario, forstår jeg, hvor man trente på ulike falske nyheter og annet, men man burde ha tenkt igjennom konseptet bedre, sier Solberg til NTB.

På spørsmål om det vil komme nye initiativ fra Norge i saken, svarer hun som følger:

– Vi har jo beklaget og sagt unnskyld til Tyrkia. Vi mener det burde være nok, men hvis det er et ønske fra Tyrkia om å snakke mer om dette, så er vi selvsagt åpne for det.

– Er du redd for at det kan komme reaksjoner fra offisielt tyrkisk hold som et resultat av det som skjedde?

– Jeg mener det ikke skal være noe grunnlag for det, sier Solberg. Hun beskriver forholdet mellom Norge og Tyrkia som godt.

– Men også vi har påpekt noen av de utfordringene som vi har sett med rettsstaten i Tyrkia for øyeblikket. Etter kuppet har vi sett en utvikling hvor vi nok opplever en litt vanskeligere menneskerettighetssituasjon.

– Forstår du de tyrkiske reaksjonene?

– Jeg forstår at man kan reagere på at man som alliert blir portrettert som en fiende. Men hvis man går inn i scenarioene for hvordan denne øvelsen var lagt opp, så kan man kanskje tenke at man i en gitt situasjon kan få mange falske nyheter, sier Solberg.