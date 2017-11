Kan situasjonen rett og slett betegnes som berg og dalbane-vær?

Aftenposten setter direkte over til vakthavende meteorolog Ragnhild Nordhagen, Meteorologisk institutt, for en kort innføring:

Opp mot liten storm

– Berg og dalbane? Å, ja. Jo, jeg skjønner hva du mener. Onsdag kommer et lavtrykk inn sørfra. Etter hvert vil det påvirke været over hele landet. At lavtrykk også fører med seg temperaturendringer, er veldig typisk.

– Ja vel. Hva skjer i mellomtiden?

– I forkant kommer det inn kaldere luft. Over hele landet vil temperaturen falle. Østlandet kan få ned mot minus fem til minus ti grader de neste dagene. Kulden ser ut til å holde seg frem til torsdag. Lavtrykket fører også med seg økende vind, helt opp i liten storm.

10 til 15 centimeter

– Storm? TIl og med i selveste Oslo-gryten?

– Nei, i hovedstaden venter vi opp mot stiv kuling, da på utsatte steder. Liten storm-varselet gjelder for kystområdene fra Sørlandet til Rogaland. Kaldluften kommer i forkant av lavtrykket. Etter hvert trekker lavtrykket nordover, og det vil påvirke hele landet med mer nedbør.

– Hvor mye da?

– La meg sjekke. Jo, onsdag kan det på Østlandet og i fjellet falle mellom 10 og 15 centimeter snø. Deretter går nedbøren over til regn. Også i fjellet blir det plussgrader, så høyt som opp mot 1500 meter. Torsdag venter vi rundt fem varmegrader i lavlandet østafjells. Inn mot helgen holder det seg mildt, så å si overalt.

Morten Uglum

– Hør nå her. Knitrekalde utsikter til knakende skiføre – finnes dét?

– Vel. Natt til lørdag og søndag kan det bli kuldegrader igjen. Stabil vinter er nok ikke i sikte, ikke noe sted i landet. Dessverre.