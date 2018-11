Brannvesenet stengte P3-nachspiel

Det var en kombinasjon av flere forhold som gjorde at festen i Gamle Oslo ikke fikk fortsette, skriver Dagbladet, som har snakket med Oslo brann- og redningsetat. Hovedgrunnen til at brannvesenet gikk så drastisk til verks, var manglende rømningsveier.

– Det er veldig høy terskel for å stenge et arrangement slik som vi gjorde i natt. Det er bare når vi vurderer det til å være overhengende fare for sikkerheten til personene til stede at vi gjør det, sier vakthavende stabssjef Lars Magne Hovtun.

Det var tilfeldigheter som gjorde at etaten hans ble klar over festen etter prisutdelingen lørdag kveld.

– Vi valgte å foreta en inspeksjon av lokalet med branninspektører fra brannforebyggende avdeling, og vi oppdaget raskt at ting ikke var som de skulle være, sier Hovtun.

Resultatet ble at moroa var over allerede rundt midnatt, og flere hundre festdeltagere måtte finne veien hjem – eller videre – tidligere enn beregnet.

Politiet bisto med stengingen og sier til avisen at det hele gikk rolig for seg. Hovtun roser festdeltagerne for samarbeidsviljen når festen ble avsluttet.