Verftsansatte om KNM Helge Ingstad-teori: – Ansvarsfraskrivelse

– Vi har aldri fått en slik klage før. Aldri, sier fagforeningsleder og ansatt ved skipsverftet Navantia i Spania, Javier Galán (58) til NRK.

Han reagerer på at det Sjøforsvaret og den norske havarikommisjonen mener det var noe galt med de vanntette skottene på fregatten KNM Helge Ingstad, som sank etter en kollisjon med et tankskip natt til 8. november.

Aftenposten har tidligere fått opplyst av Kristian Haugnes i Statens havarikommisjon for Forsvaret at vanninntrengningen på KNM Helge Ingstad først skjedde i aktre generatorrom, før vannet så spredte seg videre til girrommet og til slutt til maskinrommet.

Vanninntrengningen skal ha skjedd via de hule propellakslingene, ifølge Forsvaret.

– Hvis akslingene hadde vært hule, og ledet vann på denne måten, hadde dette blitt et problem langt tidligere. Da ville fregatten ha sunket for lenge siden, sier Galán til NRK.

Fakta: Slik skjedde fregatthavariet Klokken 3.30 natt til torsdag 8. november legger tankskipet Sola fra kai ved Stureterminalen i Øygarden i Hordaland, fullastet med 60.000 tonn råolje. Sola blir hjulpet ut av både los og eskortebåt, og beveger seg nordover i en hastighet på om lag 6 knop.

Klokken 4.03 kolliderer det 250 meter lange tankskipet med fregatten KNM Helge Ingstad, som er på vei sørover etter å ha deltatt i NATO-øvelsen Trident Juncture i Trøndelag.

Marinefartøyet påføres en stor flenge i skroget, og det renner mer vann inn enn hva lensepumpene greier å få ut. Fregatten mister styring etter kollisjonen og får hjelp av flere slepebåter med å dyttes i land for å forhindre totalt havari.

Der blir fartøyet liggende på 5 meters dyp med kraftig slagside, og det jobbes kontinuerlig med å holde det over vann. Etter hvert boltes fregatten fast til fjellet for å holde den på plass.

Politiet oppretter en sikkerhetssone og holder vakt ved havaristen.

Besetningen på 137 personer ble evakuert fra fregatten, og åtte personer ble lettere skadet i sammenstøtet. To av dem ble sendt til Haukeland universitetssjukehus og de seks andre til legevakten. Tankskipet kom fra kollisjonen med mindre skader og besetningen på 23 personer kom uskadet fra hendelsen. Kilder: NTB, Sysla, Aftenposten, TV 2, VG

– Kvalitet svekket av kollisjon

Han mener propellakslingene må ha blitt skadet under selve kollisjonen, og at dette kan være den eneste forklaringen på at de ledet vann mellom seksjonene.

– Hvis du for eksempel har en bil, selv om den er av god kvalitet, så vil den få problemer hvis du kolliderer med den, mener Galán.

Avviser norsk teori

Fagforeningslederen er kritisk til at Navantia ikke ble kontaktet om saken tidligere. Han peker på feilnavigeringen som skjedde på fregatten i forkant – der de blant annet feiltolket lys fra tankbåten Sola TS, som de trodde kom fra land.

– Jeg tror det eneste de leter etter, er unnskyldninger. Slik jeg tolker jeg det, mener jeg det er ansvarsfraskrivelse etter det som gikk galt. Mannskapet på fregatten burde ha unngått kollisjonen, og gjort mer for å unngå den alvorlige situasjonen i etterkant, sier Galán.

Bekymret for selskapets rykte

NRK har ikke fått intervju med ledelsen i Navantia. Men selskapet sier i en uttalelse at fregattene oppfylte alle tekniske krav før de ble overlevert til Norge.

– Vi er et internasjonalt selskap. Og dette gjør en forferdelig skade. Fordi det etterlater et inntrykk at vi ikke klarer å lage båter. Selv om vi har gjort det i århundrer, uttaler Javier Galán.

