Giske fikk bare noen få dager til å nyte at han for første gang var innstilt til et tillitsverv etter å ha gått av som nestleder i Arbeiderpartiet i kjølvannet av varslersakene om seksuell trakassering.

I tolvte time dukket det opp en bekymringsmelding etter en video av Giske som danset med en ung kvinne sent på nattetid på et utested i Oslo. Valgkomiteen i Trøndelag erstattet raskt Giske med stortingsrepresentant Eva Kristin Hansen.

I etterkant har den tidligere Ap-nestlederen hevdet seg utsatt for en maktkamp. Samtidig kom han med et oppsiktsvekkende svar på spørsmål om hvorvidt han hadde tillit til partileder Støre:

– Han er leder i Arbeiderpartiet og velges av landsmøtet. Vi har den lederen vi har, til vi har en ny.

Tror på samarbeid

Uttalelsen falt etter at partilederen sa at Giske ikke har tilliten som trengs for å få viktige verv. Støre gikk langt i å avvise muligheten for at trønderen igjen kan få en mer sentral rolle i partiet.

Mandag er Giske langt mer moderat i uttalelsene om partilederen overfor TV 2.

– I forbindelse med VGs feilaktige oppslag gikk det en kule varmt fra flere hold i spørsmål om tillit. Jeg tror det er klokt at vi legger den ballen død og går videre, skriver han i en epost til kanalen.

– Jonas og jeg har jobbet tillitsfullt sammen gjennom ti år i regjering, i sentralstyret og i stortingsgruppa. Det er jeg trygg på at vi kommer til å fortsette med, på det laget som skal vinne valget til høsten, skriver han videre.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix.

– Tviler på omkamp

Giskes rolle i det laget blir etter alt å dømme ikke som medlem i styret og arbeidsutvalget i Trøndelag Ap.

Valgkomiteen i fylkespartiet vil nemlig ikke endre sin innstilling i lys av den seneste utviklingen i Giske-saken, der også kvinnene på videoen som felte den tidligere Ap-nestlederen, mener de er blitt brukt som brikker i et politisk spill.

Giske kan i teorien renomineres til vervene han var innstilt til gjennom et benkeforslag, men valgkomiteleder Jorodd Asphjell ser ingen grunn til at det skal skje.

– Han har jo selv trukket sitt kandidatur, så jeg tviler på at det kommer nye forslag på det. Men man vet jo selvfølgelig aldri, sier han.

– Ingen maktkamp med Oslo

Asphjell var selv med Giske på byen den kvelden Giske takket ja til å bli med på en selfie-dansevideo med en ung jente. Etter eget utsagn skal han ha spurt Giske om det var lurt å stille opp på slike ting.

Under politisk kvarter på NRK mandag fikk Asphjell spørsmål om hvorvidt han var enig påstandene om at kvinnene ble brukt i et politisk spill mot Giske.

– Jeg skal ikke ha noen mening om det. Men jeg registrerer at kvinnene føler seg misbrukt, og det er kjedelig for dem, svarte Asphjell.

Han understreket også at Trøndelag Ap har tillit til Støre, og at det ikke foregår noe maktspill mellom fylkespartiene i Trøndelag og Oslo.