Personene ble tatt hånd om av helsepersonell. De følte seg for øvrig helt fine, opplyser Oslo-politiets operasjonslederen Christian Krohn Engeseth fredag formiddag.

Bombegruppen var raskt på stedet i Akersgata for å sikre innholdet i brevet.

Oppretter sak

Etter flere timer med undersøkelser på stedet har ikke politiet kommet til bunns i saken.

– Vi er ferdige på stedet. Brevet er sikret, og vi oppretter sak, skrev Oslo-politiet på Twitter fredag ettermiddag.

Meldingen om brevet kom fredag formiddag. Politiet opplyste da at bombegruppen var på vei for å sikre innholdet og de som kunne ha blitt eksponert for det.

Tre personer ble sjekket av helsepersonell. Til VG opplyste operasjonsleder Engeseth at personene følte seg helt fine.

– Både konvolutt og pulver skal sikres og sendes til analyse. På nåværende tidspunkt vet vi ikke om pulveret er farlig for mennesker eller ikke, kunne Engeseth meddele fredag formiddag.

Han sier det er sjelden slike hendelser skjer.

– Det er godt å se at departementets rutiner og prosedyrer virker -og er fulgt i denne saken, sier operasjonslederen.