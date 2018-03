Brev med hvitt pulver levert til departement – bombegruppen tilkalt

Det opplyser operasjonsleder Christian Krohn Engeseth til VG.

Personene blir ivaretatt av helsepersonell og føler seg for øvrig helt fine, opplyser operasjonslederen.

Han sier til Aftenposten at politiet er på stedet og skriver og at bombegruppen er på vei for å sikre innholdet.

– Både konvolutt og pulver skal sikres og sendes til analyse. På nåværende tidspunkt vet vi ikke om pulveret er farlig for mennesker eller ikke, sier Krohn Engeseth.

Han sier slike hendelser er sjeldne.

– Det er godt å se at departementets rutiner og prosedyrer virker -og er fulgt i denne saken, sier operasjonslederen.