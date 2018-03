Problemet er kostnadsføringen av tunnelen fra Oasen og fram til den planlagte endeholdeplassen Spelhaugen. Den er feilaktig ført opp som en del av sykkelsatsingen, noe som betyr at staten tar regningen. Men staten dekker bare halve regningen for Bybanen.

Myndighetene foreslår å droppe endeholdeplassen inntil videre, skriver Bergens Tidende. ifølge fylkesrådmann Rune Haugsdal kan det gi en innsparing på rundt 600 millioner kroner.

– Vi er gitt en styringsramme for dette prosjektet, og da må vi sørge for at vi holder oss innenfor den styringsrammen, sier han. Samtidig sier han at det siste stykket av traseen må fullføres i et senere byggetrinn.