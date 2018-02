Dagmamma for retten 11 år etter at Martine døde av hodeskader

Om formiddagen mandag 4. september 2006 ble Martine levert hos dagmammaen sin. Litt senere på dagen ringte dagmammaen til Martines mor, og fortalte at den lille jenta var blitt dårlig og at hun måtte komme.

Da moren så datteren sin, var hun så dårlig at ambulanse ble tilkalt. Barnet ble kjørt med ambulanse til Ringerike sykehus. Tilstanden var så dårlig at den lille jenta ble brakt videre til Rikshospitalet samme dag. Skadene var så store at barnet døde fire dager senere.

Dagmamma tiltalt for vold 11 år etter at Martine (1) døde

Dagmammaen ble siktet for å ha brukt vold mot barnet, men saken ble senere henlagt fordi sakkyndige ikke var sikre på når skadene hadde oppstått.

Stine Sofies stiftelse ba om ny etterforskning av saken i februar 2015, og politiet på Hønefoss og den nyopprettet cold case-gruppen hos Kripos begynte etterforskning og innhentet nye sakkyndige uttalelser.

– Nye bevis

– Nye bevis, blant annet nye sakkyndige uttalelser, har medført at påtalemyndigheten mener den tvil som tidligere var til stede, ikke lenger foreligger. Riksadvokaten ga ordre om at det skulle tas ut tiltale, sier statsadvokat Marit Formo, som er aktor i saken.

Den 48 år gamle kvinnen som den gang var dagmamma, er tiltalt for legemsbeskadigelse med døden til følge. Ifølge tiltalen skal hun ha slått Martines hode eller støtt bakhodet hennes gjentatte ganger mot et hardt underlag, slik at det oppsto store hodeskader som hun senere døde av.

Tidspunktet står sentralt i rettssaken

– Påtalemyndigheten mener at Martine ble påført skadene etter at hun var avlevert hos dagmammaen. Tidspunktet for når skadene ble påført, kommer derfor til å stå sentralt i saken, og det er oppnevnt åtte sakkyndige, sier statsadvokat Formo.

Det vil også bli avhørt en rekke vitner som kan belyse hva som skjedde med Martine og hvordan hennes tilstand var den dagen hun ble hentet av ambulanse og frem til hun døde på Rikshospitalet fire dager senere. Også dagene forut vil bli belyst.

Gutten som ble usynlig

Over 60 vitner – åtte sakkyndige

Ringerike tingrett har avsatt 17 rettsdager til saken, som begynner på Hønefoss mandag. Det er innkalt over 60 vitner, av dem åtte sakkyndige. To av landes fremste rettsmedisinere, Torleiv Ole Rognum og Arne Stray Pedersen fra Rettsmedisinsk institutt, er blant de sakkyndige som skal avgi forklaring.

En dansk professor som er ekspert på hvordan blod koagulerer, skal også forklare seg. – Gjennom en bred og omfattende bevisførsel vil saken bli belyst for retten, sier statsadvokat Formo.

Det vil også bli avspilt flere tilrettelagte avhør i forbindelse med tiltalepunktet om vold mot egne barn.

Dagmammaen nekter straffskyld

– Min klient har fra første stund og hele tiden fastholdt at hun ikke har brukt vold eller gjort noe galt mot Martine. Hun nekter derfor straffskyld. Hun nekter også for å ha utøvd vold mot sine egne barn. At det ble tatt ut tiltale og at det nå blir rettssak, er en stor belastning for henne, sier forsvarer Thomas Randby.

Per Annar Holm

Forsvareren har innkalt en rekke vitner, også fra helsevesenet.

– Det vil være flere sakkyndige som vil høre på dette, og de vil dermed få høre alle observasjoner leger og sykepleiere har gjort den siste tiden av jentas liv, sier advokat Randby.

Bistandsadvokaten til foreldrene, Marius Staurset, sier at foreldrene er tilfredse med at saken kommer opp for retten.

– Det er viktig at saken får en grundig behandling for retten, så det blir avklart om noen skal straffes. En rettssak kan også gi foreldrene svar på mange av sine spørsmål, sier Staurset.

Tiltalen: Vold mot egne barn

Dagmammaen er også tiltalt for å ha brukt vold mot to egne barn, i 2014 og i 2015. Ifølge tiltalen skal hun ha dratt sønnen sin i øret flere ganger og ha kløpet ham i låret. Hun skal også ha dratt datteren i øret, minst en gang. Barna var 12 og åtte år gamle da hendelsene skal ha skjedd.

– Jeg ønsker ikke å kommentere dette før rettssaken begynner, sier advokat Christian Alexandre Kramer, som er oppnevnt som bistandsadvokat for de to barna.