Politiet: Har sjekket flere titalls navngitte personer

Det har gått 78 dager siden siste sikre livstegn fra Anne-Elisabeth Hagen, kona til ingeniør og investor Tom Hagen, som er antatt bortført fra hjemmet på Fjellhamar i Lørenskog 31. oktober.

Siden politiet gikk ut med saken onsdag i forrige uke, har de fått over 1000 tips, fra både Norge og utlandet. Flere av tipsene har gått på navngitte personer som politiet har sett nærmere på.

– Hvor mange navngitte personer har dere sjekket i saken?

– Det er snakk om flere titalls, svarer politioverbetjent Christian Berge ved Øst politidistrikt.

Varslet ikke grenseoverganger

Dersom hun blir holdt fanget, mener politiet at skjulestedet kan være i både inn- og utland.

Fra boligen til Hagen-familien i Sloraveien 4 på Fjellhamar i Lørenskog er det mulig å kjøre til Sverige på under 1 time og 15 minutter.

Da politiet fikk melding om at Hagen kunne være bortført, valgte de å ikke varsle sentrale grenseoverganger.

– Varsling av grenseovergangene ble vurdert i en innledende fase, der vi vektla behovet for ikke å eksponere saken grunnet uttalte trusler mot Hagens liv. Vi har ingen ytterligere kommentarer til hvilke andre vurderinger som ligger til grunn. Det er ikke slik at varsling av grenseovergangene ble glemt, sier Berge.

Privat / Politiet

78 dager uten livstegn

Politiet, med Øst politidistrikt som påtaleansvarlig, har hele tiden etterforsket forsvinningen som en kidnappingssak, men sier samtidig at de jobber med flere andre hypoteser.

Store ressurser bidrar inn i etterforskningen, blant annet mannskap fra Øst politidistrikt, Kripos, Økokrim, Oslo politidistrikt, Europol og Interpol.

Fortsatt er det status quo i saken, opplyser Øst politidistrikt.

– Vi har håp om og tro på at etterforskningen skal føre frem. Vi jobber hver dag for at vi skal forandre status quo, sier Berge.

– Det har gått 78 dager siden siste sikre livstegn fra Anne-Elisabeth Hagen. Er hovedhypotesen deres styrket eller svekket siden dere opplyste offentligheten i forrige uke?

– Hovedhypotesen er den vi jobber etter, at hun er bortført. Vi jobber for å få henne tilbake til familien.