Russlands utenriksminister lover å se på saken til Frode Berg

NRK skriver at Brende var i den russiske hovedstaden Moskva tirsdag i forbindelse med jobben som leder for Verdens økonomiske forum (WEF).

På agendaen for besøket sto situasjonen i Syria og den spente internasjonale situasjonen generelt. Og her møtte han blant andre den russiske utenriksministeren.

– Jeg kjenner Sergej Lavrov godt fra mine fire år som utenriksminister, og jeg mener det var helt naturlig at jeg benyttet meg av denne sjansen til å ta opp situasjonen for Frode Berg, sier Børge Brende til NRK.

Og ifølge Brende fikk han et klart løfte fra Lavrov:

– Sergej Lavrov sa til meg: Børge, jeg lover at jeg skal se på denne saken og sette meg inn i den. Det var noe jeg satte pris på, sier Brende.

Får besøk fra ambassaden

Frode Berg sitter varetektsfengslet i Moskva, siktet for spionasje. Han nekter straffskyld. Etter planen skal en representant for den norske ambassaden møte Berg i fengselet onsdag.

Brende sier han personlig har truffet Berg i Finnmark, og vet at situasjonen både for ham og familien er vanskelig. Derfor mente han at det var viktig å nevne saken for en så sentral politiker som Lavrov.