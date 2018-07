Etter det Aftenposten får opplyst, innførte den amerikanske nettgiganten i forrige uke en såkalt geosperre, slik at norske brukere ikke lenger kan laste ned appene til sine enheter.

Sperringen skjedde etter at Lotteritilsynet 23. mai sendte et brev til Apple og gjorde oppmerksom på at spillappene etter tilsynets oppfatning er i strid med norsk lov.