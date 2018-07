Bønder ber banken om hjelp

Landkreditt gikk nylig ut med tilbud om betalingsutsettelse og løsninger for å hjelpe bønder i likviditetskrise knyttet til tørken. Konsernsjef Ole Laurits Lønnum sier til Dagens Næringsliv at de opplever flere henvendelser fra bønder som ber om hjelp.

– Vi opplever en økt mengde forespørsler angående betalingsutsettelser og avdragsfrihet.

Landkreditt Bank tilbyr bank- og forsikringstjenester til privatpersoner og næringsdrivende, og bøndene utgjør største andel av kundene.

– De siste tre ukene har vi sett et økende antall mindre lån for å kompensere for økte fôrutgifter og for å dekke over eventuelle tap. Disse lånene er vanligvis på mellom 300.000 og 400.000 kroner.

Lønnum sier at for den normale bonde er han ikke bekymret for en økonomisk krise.

– Jeg er spesielt bekymret for de bøndene som har investert mye og har høy gjeld. I verste fall kan vi i år se bønder med høy gjeld gå konkurs. Det vil være lav inntjening for alle bønder, og kun de med en normalt stabil situasjon vil klare seg, sier han.