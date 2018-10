I FN jobbes det med et vedtak rundt selvstyrte, såkalte autonome våpen. Det vil si våpen som forstår omgivelsene, sammenhengen de opererer i og som teoretisk sett kan ta egne valg om å skyte mot mennesker.

Formelt kalles de «Lethal autonomous weapons»: Dødelige, selvstyrte våpen.

FN-arbeidet går parallelt med frivillige organisasjoners «Campaign to Stop Killer Robots», som støttes av forskere som Tesla’s Elon Musk.

Samtidig er NATOs storøvelse Trident Juncture under oppkjøring i Norge. Her skal det brukes få våpen med høy grad av selvstyring.

Droner, fra nevestore varianter til noen på størrelse med store modellfly, dukker imidlertid opp under «stridshandlingene». Blant annet vil norske avdelinger med panserkjøretøy bruke dem til å skaffe seg oversikt.

Når to sider er i kamp vil det være flere titalls droner i luften samtidig.

Fakta: Disse vil ha forbud mot «mordroboter» I juli 2015 publiserte Institute of Future Studies en appell om å forby autonome våpen; våpen som «tenker» og handler selv. Appellen ble underskrevet av kjente forskere på kunstig intelligens. Underskrev gjorde også Stephen Hawking (verdenskjent fysiker og matematiker), Elon Musk (Tesla-grunnlegger), Steve Wozniak (Apple-grunnlegger) og Noam Chomsky (verdenskjent forfatter og filosof).

Her tar det norske missilet selv over styringen

På bildet over er et norskprodusert missil av typen JSM på vei mot et militært kjøretøy under en test i mars i år.

Under testen ble missilet bevisst feilprogrammert til å ramme containeren til venstre.

Takket være kunstig intelligens, der missliet er gjort i stand til å gjenkjenne og skille mellom ulike typer mål, identifiserer det likevel riktig mål og rammer kjøretøyet.

Hadde det ikke funnet et «riktig mål» kunne det ha satt seg selv ut av spill, som ved å oppsøke vann.

Dette missilet skal etter planen brukes i norske F-35 kampfly. Slektningen NSM, som lages av Kongsberg Gruppen, er allerede på plass i marinens fregatter og i de lynraske MTB-båtene.

ROBOTEN SOPHIA ER BLITT «statsborger» og verdenskjent takket være sin angivelige smartness. Egentlig er hun dum som et brød.

Torbjørn Kjosvold, Forsvaret

– Ville ikke klart oss uten maskinene

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen sier til Aftenposten at Forsvaret burde brukt mer ressurser på droner og autonome systemer.

– Vi ønsket å prioritere dette høyere for fire år siden. Nå vil det være uansvarlig å la være å se på det igjen, nettopp fordi omfanget og tilgjengeligheten er økende. Kapasiteten som ligger i dronesystemet er stadig bedre, sier han.

– Tror du på et forbud mot autonome våpen?

– Jeg er sikker på at vi får en betydelig diskusjon om autonome våpen, som må begynne med; hva er et autonomt våpen? Det er mye som puttes i denne sekken.

– Jeg tror de fleste vil være opptatt av å involvere en ansvarlig beslutningstager under bruk av autonome våpen, sier forsvarssjefen.

Ørn Borgen

Men det finnes grensetilfeller, påpeker han, og viser til selvforsvarssystemer som kan kobles inn på norske fregatter, og som selv regner ut hvilke missiler som skal skytes ned først om skipene trues av mange samtidig.

– Slike systemer tvinges vi mer og mer i retning av. Der ville vi neppe klare oss hvis vi ikke lar en maskin overta. Så er det stor forskjell på å gjøre dette i selvforsvar og å gjøre det offensivt, sier Bruun-Hanssen.

Hvor langt unna er de?

Aftenposten har utfordret forsvarssjefen og norske forskere som driver med utvikling av autonome systemer som kan brukes til overvåking eller som våpen.

For hva finnes i dag av selvstyrte våpen? Hvor selvstyrte er de?

Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Flytende grenser for bemannet og ubemannet

– Vi ser fortsatt ikke ferdig utviklede og komplette kampsystemer av denne typen, sier Gjert Lage Dyndal.

Han er militærforsker ved Forsvarets høgskole og medforfatter av boken «Når dronene våkner».

– Grensen blir stadig mer flytende mellom hva som er bemannet og ubemannet, hva som tradisjonelt har vært oppfattet som missiler og fly, sier Dyndal.

Han påpeker at stadig flere multifunksjonelle systemer lett kan utvikles til nye bruksområder, som våpen.

– Jeg mener at vi bør fokusere mye mer på såkalte robotiserte våpensystemer. Det vil helt sikkert bli en viktig komponent i fremtidige stormaktskonflikter, også mellom konvensjonelle militærstyrker.

– Det jeg synes er mest skremmende er at stormaktene i dag på relativt kort tid kan masseprodusere slike våpensystemer, til en relativt lav kostnad, sier Dyndal.

Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

– Det finnes ingen autonome systemer i dag

For biler har man en skala for autonomi, fra at føreren har full kontroll over bilen til at bilen selv utfører alle sikkerhetskritiske funksjoner under hele kjøreturen. En slik skala har man ikke for våpen.

– Et grunnleggende premiss for hele diskusjonen rundt robotisering av krigføring er hvordan man definerer autonomi, sier oberstløytnant John O. Birkeland, doktorgradsstipendiat ved Skotsk senter for forsvarsstudier ved University of Glasgow, som ser på overvåking I nordområdene, inkludert droner.

– En lettvint definisjon er handlinger som utføres uten menneskelig initiering. Den mest krevende definisjonen er at en maskin forstår sine omgivelser, sammenhengen den opererer i, og basert på forståelsen kan ta egne valg.

– Jeg mener at diskusjonen vannes ut hvis vi ikke holder oss til den siste definisjonen, og da finnes det ingen autonome systemer i dag, sier Birkeland.

Fakta: Norge er gode på droner og ubemannede fartøyer Norge langt fremme på droneteknologi og autonome, maritime systemer, med Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og Kongsberg Maritime i spissen. Norge er med i et nytt Nato-samarbeid med å utvikle ubemannede fartøy for å jakte miner og ubåter. Planen er at land som Norge, Belgia, Italia, Nederland, Polen, Storbritannia, Tyrkia, Tyskland og USA skal samkjøre seg i utviklingen av ubemannede fartøyer som kan operere både i havoverflaten og under vann. I tillegg drives utvikling av droner etc. blant annet her: Centre for Autonomous Marine Operations and Systems (AMOS), NTNU, Trondheim. AMOS har som mål å bli et verdensledende senter for autonome operasjoner og kontrollsystemer. Forskningen skal brukes til å utvikle intelligente skip, autonome ubemannede kjøretøyer (under vann, på overflaten og i luften) og «roboter for høy presisjon og sikkerhetskritiske operasjoner i ekstreme miljøer». NORUT utvikler droner som kan brukes til å overvåke aktivitet til sjøs eller kartlegge oljesøl fra skip. De benytter satelitteknologi og norsk teknologi på kommunikasjon, navigasjon og styring.

Norut

Ansvarliggjøring for bruk av dødelig makt

John O. Birkeland sier at mye av debatten rundt robotisering koker ned til ansvarliggjøring for bruk av dødelig makt. Vi kan ikke forutsi hvordan faktiske autonome systemer vil opptre, fordi det i praksis er snakk om kunstig intelligens (AI).

Birkeland sier at autonome systemer alltid vil operere i en kommandokjede.

– De som tror at systemene vil operere helt på egen hånd og spore opp mål på bakken for eget forgodtbefinnende har ikke forstått hvordan legitim krig føres. Hvis maktbruken ikke er underlagt politisk kontroll, er den pr. definisjon illegitim, sier han.

– Vi må evne å innrette oss slik at denne overordnede kontrollen beholdes, og at vi har et svært bevisst forhold til hvordan mennesket involveres i «loopen», i bruken av systemet, sier Birkeland.